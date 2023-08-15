Зайнутдинов на этой неделе прибудет в расположение "Бешикташа"

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов с высокой вероятностью будет представлен в качестве игрока "Бешикташа" в ближайшие дни, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По сведениям источника, знакомого с ситуацией, Зайнутдинов готовится к переезду из Москвы в Стамбул и, в частности, квартира, в которой жил хавбек, уже выставлена для очередной сдачи в аренду.

Казахстанский футболист должен прилететь в Стамбул на днях и подписать контракт с "Бешикташем".

Трансфер казахстанца обошелся "Бешикташу" в 4,5 миллиона евро (также есть пункт о 15% со следующей продажи). Контракт Бахтиера в Стамбуле будет рассчитан на четыре года. Что касается годового оклада, по информации турецкого журналиста Мурата Озена, в "Бешикташе" Зайнутдинов будет зарабатывать 1,2 миллиона евро.

Напомним, что Зайнутдинов выступал за ЦСКА с 2020 года. В составе "армейцев" он стал обладателем Кубка России.

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