Президент ФИФА выразил соболезнования в связи со смертью Сеильды Байшакова

Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил соболезнования в связи с кончиной легенды казахстанского футбола Сеильды Байшакова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сеильда Байшаков скончался 12 июля. Ему было 72 года.

"С грустью узнал об утере Сеильды Байшакова, выступавшего за сборную СССР и бывшего президента Казахстанской федерации футбола. У нас нет слов, чтобы выразить ту скорбь, которую мы испытываем в связи с этой утратой.

В ходе своей карьеры Сеильда Байшаков выступал за сборную СССР, а на клубном уровне он останется в памяти за долгие годы в футбольном клубе «Кайрат», в котором он стал лидером и капитаном команды. После завершения карьеры игрока он работал в клубе в качестве тренера и Первого Вице-Президента.

Сеильда Байшаков работал в Казахстанской Федерации футбола, был ответственным развитие детско-юношеского футбола. Затем стал Вице-Президентом, Президентом, советником Президента федерации. Без сомнений, он внёс значительный вклад в развитие футбола в Казахстане и в регионе, в продвижение ценностей игры. От имени международного футбольного сообщества выражаю благодарность за его вклад в развитие игры, которая нас всех объединяет.

Он является легендой казахского футбола, признан одним из лучших игроков в истории Казахстана, одной из выдающихся футбольных личностей. В качестве тренера и наставника он делился своим опытом и знаниями с молодыми игроками. Его отличали трудолюбие, энергичность и страсть к игре. Его наследие и достижения останутся в нашей памяти, нам будет его не хватать.

От имени международного футбольного сообщества выражаю соболезнования Казахстанской федерации футбола, семье Сеильды Байшакова, его друзьям и близким. Наши мысли с вами.

Мы надеемся, что эти воспоминания и наши слова поддержки помогут вам обрести утешение в это трудное время", - гласит сообщение Инфантино.