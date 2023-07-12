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Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной Сеильды Байшакова

Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной Сеильды Байшакова
©КФФ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной ветерана спорта Сеильды Байшакова, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент направил телеграмму соболезнования родным и близким легенды казахского футбола, ветерана спорта Сеильды Байшакова, который скончался на 73-м году жизни.

"Сеильда Икрамулы долгие годы блестяще защищал честь футбольной команды "Кайрат". Будучи выдающимся тренером и наставником, он делился с молодыми футболистами опытом и знаниями, и тем самым внес значительный вклад в развитие отечественного спорта. Имя и светлый образ Сеильды Икрамулы, посвятившего свою жизнь беззаветному служению избранному делу, навсегда останутся в памяти народа", – говорится в телеграмме.

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Метки:
Токаев Касым-Жомарт Утраты

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