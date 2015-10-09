Оразову предложили сменить европейский клуб на новый. Подробности

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Али Алиев высказался об исключении из состава команды полузащитника датского "Силькеборга" Рамазана Оразова, передают Vesti.kz.

Напомним, что Оразов не попал в заявку национальной команды на июньские матчи - товарищескую игру с Беларусью (4:1 - поражение) и предстоящую встречу с Северной Македонией в рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2026.

"Прежде чем огласить список, я созвонился с Оразовым, и объяснил ему, что у него нет игровой практики в клубе. Его сильные стороны - это прессинг, фитнес, агрессивная игра, но без игрового тонуса он не конкурентен. У нас был с ним созвон, и никаких проблем у нас с ним не было. Мы даже предложили ему помощь, чтобы порекомендовать его какому-нибудь клубу, чтобы он получал свое игровое время", - сказал Алиев во время предматчевой пресс-конференции.

Напомним, что Оразов отреагировал на исключение из сборной Казахстана, опубликовав неоднозначный пост.

Рамазан присоединился к "Силькеборгу" в июле 2024 года, перейдя из "Актобе" на правах свободного агента. В сезоне 2024/25 хавбек провел 24 игры за датскую команду во всех турнирах и отметился тремя голами.

Полный текст пресс-конференции Али Алиева доступен по ссылке.

Отметим, сборная Казахстана проведет отборочный матч к чемпионату мира-2026 против Северной Македонии уже завтра, 9 июня. Встреча состоится в Астане и начнется в 19:00 по времени столицы.