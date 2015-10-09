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Казахстан(футбол)
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Оразову предложили сменить европейский клуб на новый. Подробности

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Оразову предложили сменить европейский клуб на новый. Подробности ©ФК "Силькеборг"

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Али Алиев высказался об исключении из состава команды полузащитника датского "Силькеборга" Рамазана Оразова, передают Vesti.kz.

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Главный тренер сборной Казахстана по футболу Али Алиев высказался об исключении из состава команды полузащитника датского "Силькеборга" Рамазана Оразова, передают Vesti.kz.

Напомним, что Оразов не попал в заявку национальной команды на июньские матчи - товарищескую игру с Беларусью (4:1 - поражение) и предстоящую встречу с Северной Македонией в рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2026.

"Прежде чем огласить список, я созвонился с Оразовым, и объяснил ему, что у него нет игровой практики в клубе. Его сильные стороны - это прессинг, фитнес, агрессивная игра, но без игрового тонуса он не конкурентен. У нас был с ним созвон, и никаких проблем у нас с ним не было. Мы даже предложили ему помощь, чтобы порекомендовать его какому-нибудь клубу, чтобы он получал свое игровое время", - сказал Алиев во время предматчевой пресс-конференции.

Напомним, что Оразов отреагировал на исключение из сборной Казахстана, опубликовав неоднозначный пост.

Рамазан присоединился к "Силькеборгу" в июле 2024 года, перейдя из "Актобе" на правах свободного агента. В сезоне 2024/25 хавбек провел 24 игры за датскую команду во всех турнирах и отметился тремя голами.

Полный текст пресс-конференции Али Алиева доступен по ссылке.

Отметим, сборная Казахстана проведет отборочный матч к чемпионату мира-2026 против Северной Македонии уже завтра, 9 июня. Встреча состоится в Астане и начнется в 19:00 по времени столицы.

Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Казахстан, Астана   •   Групповой этап, мужчины
9 июня 19:00   •   не начат
Казахстан
Казахстан
- : -
Северная Македония
Северная Македония
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Казахстан
Ничья
Северная Македония
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