Опыт в обороне и молодость в атаке. Ориентировочный состав сборной Казахстана на матч с Францией

В ночь с 13 на 14 ноября сборная Казахстана проведет заключительный матч в отборочном цикле ЧМ-2022 против Франции. Корреспондент Vesti.kz предположил, какое стартовое сочетание выставит Талгат Байсуфинов в Париже.

К сожалению, перед игрой во Франции наша команда понесла еще несколько существенных кадровых потерь практически во всех линиях, но начнем по порядку.

Во вратарской позиции, к счастью, все на месте, но абсолютной уверенности, кто будет первым номером, пока нет. Игорь Шацкий и Стас Покатилов провели неидеальные матчи в сентябре за сборную, поэтому их шансы на основу по-прежнему остаются примерно в равных долях. Однако наша ставка - Покатилов. По сумме качеств и опыта он все-таки превосходит вратаря "Шахтера", и тренерский штаб сборной доверяет ему в этом цикле чаще.

В обороне все относительно стабильно среди центральных защитников. Александр Марочкин, Сергей Малый, Темирлан Ерланов, Юрий Логвиненко, Нуралы Алип, плюс молодые Алибек Касым и Сагадат Турсынбай обеспечивают достаточный выбор. Но, скорее всего, тройка центрбеков будет следующей: Малый - Марочкин - Алип. Хотя вместо Алипа вполне может сыграть Юрий Логвиненко, но защитник "Кайрата" в игре с Францией выглядит более предпочтительной кандидатурой, ведь необходим хотя бы один центрбек с определенными скоростными качествами.

По-настоящему серьезные проблемы возникли на флангах. Вернее, на левом фланге. Руслан Валиуллин дисквалифицирован за применение допинга, Дмитрий Шомко не убедил тренерский штаб после прошлого созыва, а Ян Вороговский получил травму в матче за "Кайрат". Таким образом, позиция левого латераля осиротела. Среди профильных игроков на этой позиции могут сыграть совсем малоопытные в международном плане Максат Тайкенов и Ескендир Кыбырай, но есть большие сомнения, что Байсуфинов пойдет на такой риск в противостоянии с действующими чемпионами мира. Более вероятно перемещение Марата Быстрова на левый фланг (он хорошо знаком с этой позицией), а справа выйдет Абзал Бейсебеков или Еркин Тапалов.

Почти нет маневра и выбора у тренерского штаба и в средней линии. Мало сомнений, что в основе выйдут Исламбек Куат и Асхат Тагыберген. Роль чуть более созидательного полузащитника может взять на себя Азат Нургалиев. На этом фоне потери Бахтиера Зайнутдинова и Георгия Жукова являются крайне болезненными и весомыми для сборной.

В нападении тренерский штаб на этот раз сделал ставку на молодых. Так, в команде не оказалось ни Романа Муртазаева, ни Алексея Щеткина, которые выступают в России. При этом, судя по всему, дополнительно был вызван Абат Аймбетов, восстановившийся после травмы.

Однако основной выбор здесь, скорее всего, будет сделан в пользу Артура Шушеначева и Оралхана Омиртаева. С точки зрения психологической готовности, класса и стиля игры они наиболее подходящая связка на предстоящий матч.

Напомним, что матч отборочного раунда ЧМ-2022 Франция - Казахстан состоится в ночь с 13 на 14 ноября на стадионе "Парк де Пренс". Начало - в 01:45 по времени Нур-Султана.

Через три дня подопечные Талгата Байсуфинова примут сборную Таджикистана. Товарищеская игра состоится на стадионе "Астана Арена" в 19:00 по местному времени.