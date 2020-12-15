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Ограниченные возможности КФФ и второй шанс для тренера. Почему Байсуфинов возглавил сборную Казахстана

В федерации вновь сделали ставку на местного специалиста.

Ограниченные возможности КФФ и второй шанс для тренера. Почему Байсуфинов возглавил сборную Казахстана
Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Казахстанская федерация футбола определилась с новым главным тренером национальной команды - им стал Талгат Байсуфинов. Корреспондент Vesti.kz рассуждает, чем мог быть обусловлен такой выбор и насколько рискует сам Талгат Маруанович. 

Решение федерации относительно нового главного тренера сборной не удивило, но в то же время оно не вызывает бурных эмоций. Безусловно, в среде местных специалистов мало таких людей, как Байсуфинов, который обладает большим опытом и готов брать на себя ответственность. 


В целом ситуация, когда один и тот же тренер дважды возглавляет сборную, не совсем типичная. И в других странах такое случается, как правило, если этот тренер уже обладал позитивным бэкграундом в свой первый заход. Крайне сложно оценить период работы Талгата Маруановича в 2016-2017 годах, но результаты и качество игры лишь доказывали - эта команда жила эмоциями.

Вчера они опозорились в товарняке в Бишкеке, а уже сегодня при 30 тысячах в столице умирают, но достигают хорошего результата с Польшей. И эта синусоида продолжалась, команда могла добыть ничью с Румынией (в сверхзакрытом стиле), а потом "сгореть" Черногории при абсолютно безобразных действиях всей команды.

Да, с одной стороны Байсуфинов тогда попал в не самый удачный период, когда сменялись поколения, то есть одни уже были близки к завершению карьеры, а другие еще не доросли. Но внесистемность в результатах сборной при Байсуфинове разочаровывала.

Тот же Билек, как ни крути, но его первый цикл при нормальном графике без занятости в клубе получился достаточно ровным, и откровенно провалилась сборная только в одном матче - домашнем с Россией. 



Есть вероятность, что у КФФ был крайне ограниченный выбор кандидатов, а иностранцев, возможно, вообще не рассматривали, учитывая сложное экономическое положение не только в отдельных структурах, но и в целом в стране.

Наверняка в этом списке был Григорий Бабаян. В нынешних реалиях его кандидатура выглядела интересно, у него есть как авторитет, так и знания, но при этом он еще молод и всегда стремится к развитию. Его подход ко всей организации процесса близок к европейскому. Но есть ощущение, что Бабаяну более интересна клубная работа и он четко оценил риски: сборная это престижно, но в случае провала - это клеймо на карьере. А сборной был бы полезен именно новый, молодой тренер. 

Это не значит, что Байсуфинов - плохой выбор, но такое решение вызывает больше вопросов, чем в случае с Бабаяном. Талгат Маруанович пользуется большим уважением со стороны нашей футбольной общественности, но в то же время посмотрите на его биографию: это уже опытный тренер, у него был отличный период с "Иртышом", он многое там доказал на результатах, но вас не удивляет, что большой клубный проект в Казахстане ему так и не доверили?

Около 15 лет в профессии, но ни "Кайрат", ни "Астана", ни "Тобол" с "Ордабасы" не обратили внимания на Байсуфинова. А федерация второй раз назначает его тренером главной команды страны. Тут либо клубы сильно недооценивают Талгата Маруановича, либо КФФ, напротив, его переоценивает. 



Так или иначе, вновь отметим, что Байсуфинов не побоялся взять на себя ответственность, и это особенно вызывает уважение, учитывая, в какую отборочную группу мы угодили.

Павел Петрович Черепанов недавно подметил, что сейчас сборную возглавит только "самоубийца", хоть это и было сказано в отношении возможного иностранного тренера, но все же определение звучит справедливо. Байсуфинов выйдет из этой истории либо фигурой, приближенной к героической, либо его тренерское имя окончательно забудут в проекции больших задач. 

Фото: КФФ©

 

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Метки:
КФФ Байсуфинов Талгат Бабаян Григорий Сборная РК по футболу

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