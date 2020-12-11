"Из иностранцев только самоубийца возглавит сборную". Эксперт - о работе Билека, новом тренере и качестве игроков

Заслуженный тренер Казахстана Павел Черепанов в интервью корреспонденту Vesti.kz высказал свое мнение о периоде работы Михала Билека с национальной сборной, объяснил, почему следующим наставником команды должен быть местный специалист и каков ныне уровень казахстанских игроков.



- Павел Петрович, как вы оцениваете работу Билека и с чем связано то, что два цикла при нем получились такими разными, как по результатам, так и по игре?



- Действительно, два разных цикла. После первого в прошлом году была надежда, что наш клубный футбол развивается, после второго в этом году удручающая безнадега. Конечно, можно говорить о пандемии, о единой локации и еще о чем-то. На мой взгляд, есть три основные причины.



Первая - совмещение должностей тренера сборной и клуба "Астана". Здесь явный конфликт интересов, разные функции. В одном случае просмотр и анализ игры всех кандидатов. В другом погружение в клубную работу, где возможны разного рода противоречия, которые могут перенестись на уровень уже сборной команды. Как и произошло. СМИ писали о разногласиях между Билеком и Шомко. Возможно, конфликт имел еще большую глубину, которая затронула не только клуб, но и сборную. Внешне это выглядело так, что футболисты не бились за тренера.



Вторая - низкий уровень мастерства казахстанских футболистов. Наша аналитическая группа в прошлом году провела исследование по определению уровня подготовленности футболистов национальной сборной во всех играх чемпионата и Кубка РК по критерию "эффективность индивидуальных технико-тактических действий".



Ниже в таблице приведены средние показатели каждого футболиста за все игры, в которых он участвовал. Эффективность определялась по следующей шкале:



100-85% - безупречная, 84-75 - высокая, 74-65 - выше средней, 64-55 - средняя, 54-45 - ниже средней, 44 и < - низкая. Учитывались и дополнительные баллы: забитые мячи (+2), голевые передачи (+1), результативные (-2) и грубые (-1) ошибки. В среднем эффективность равна 56 %.



Если эту оценку перевести в обычную, пятибалльную шкалу, то получается с натяжкой 3+. В списке - лучшие футболисты страны!









*Данные представлены аналитической группой CreoSoccer.kz, учредителями которой являются Павел Петрович Черепанов и Андрей Борисович Костогрызов



Третья - отсутствие четкого плана работы со сборной, который бы включал сбор и анализ индивидуальных действий, функциональных показателей и здоровья футболистов. Имею ввиду обратную связь "клубы - сборные". Ни он, ни его предшественники Бородюк и Стойлов, не придавали этому важному вопросу значения, а зря. Результата никто из них не показал. Федерация и ПФЛК вели себя пассивными наблюдателями.



- Федерация еще не приняла решения относительно нового тренера сборной, как вы думаете, это должен быть иностранный или местный специалист?



- Из иностранных тренеров может быть только самоубийца, который, прежде чем принимать решение, должен посмотреть на состав отборочной группы и результаты сборной! Может быть, за очень большие деньги, которых, говорят, сейчас не будет. Даже если такой найдется, то какой он будет квалификации?

Думаю, тренера нужно искать среди своих. Добровольца, который готов, как Матросов, броситься на дзот с одной гранатой. Правда, он должен будет изучить действующую стратегию и потребовать выполнить все, что в ней относится к профессиональному футболу. Иначе ему и гранаты не помогут.



- Сборной Казахстана достались очень сильные соперники в отборочной группе ЧМ-2022, как вы думаете, что нас ожидает?



- Наша аналитическая группа прогнозов не дает. Мы изучаем события на футбольном поле, анализируем их, делаем выводы и даем рекомендации. Могу сказать одно. Стратегию никто внимательно не изучил. Осталось много вопросов. Будет решение этих вопросов - будет достойное выступление.



Отметим, что Казахстан под руководством Билека завершил групповой этап Лиги наций на последнем, четвертом месте в группе 4, набрав четыре очка в шести играх. И теперь сыграет в стыковых матчах за право остаться в дивизионе С. Впоследствии чешский специалист расторг контракт с КФФ.