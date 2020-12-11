Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Из иностранцев только самоубийца возглавит сборную". Эксперт - о работе Билека, новом тренере и качестве игроков

В КФФ не исключили назначение казахстанского специалиста.

"Из иностранцев только самоубийца возглавит сборную". Эксперт - о работе Билека, новом тренере и качестве игроков
Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
1

Заслуженный тренер Казахстана Павел Черепанов в интервью корреспонденту Vesti.kz высказал свое мнение о периоде работы Михала Билека с национальной сборной, объяснил, почему следующим наставником команды должен быть местный специалист и каков ныне уровень казахстанских игроков. 

- Павел Петрович, как вы оцениваете работу Билека и с чем связано то, что два цикла при нем получились такими разными, как по результатам, так и по игре?

- Действительно, два разных цикла. После первого в прошлом году была надежда, что наш клубный футбол развивается, после второго в этом году удручающая безнадега. Конечно, можно говорить о пандемии, о единой локации и еще о чем-то. На мой взгляд, есть три основные причины.

Первая - совмещение должностей тренера сборной и клуба "Астана". Здесь явный конфликт интересов, разные функции. В одном случае просмотр и анализ игры всех кандидатов. В другом погружение в клубную работу, где возможны разного рода противоречия, которые могут перенестись на уровень уже сборной команды. Как и произошло. СМИ писали о разногласиях между Билеком и Шомко. Возможно, конфликт имел еще большую глубину, которая затронула не только клуб, но и сборную. Внешне это выглядело так, что футболисты не бились за тренера.

Вторая - низкий уровень мастерства казахстанских футболистов. Наша аналитическая группа в прошлом году провела исследование по определению уровня подготовленности футболистов национальной сборной во всех играх чемпионата и Кубка РК по критерию "эффективность индивидуальных технико-тактических действий".

Ниже в таблице приведены средние показатели каждого футболиста за все игры, в которых он участвовал. Эффективность определялась по следующей шкале:

100-85% - безупречная, 84-75 - высокая, 74-65 - выше средней, 64-55 - средняя, 54-45 - ниже средней, 44 и < - низкая. Учитывались и дополнительные баллы: забитые мячи (+2), голевые передачи (+1), результативные (-2) и грубые (-1) ошибки. В среднем эффективность равна 56 %.
 
Если эту оценку перевести в обычную, пятибалльную шкалу, то получается с натяжкой 3+. В списке - лучшие футболисты страны!




*Данные представлены аналитической группой CreoSoccer.kz, учредителями которой являются Павел Петрович Черепанов и Андрей Борисович Костогрызов

Третья - отсутствие четкого плана работы со сборной, который бы включал сбор и анализ индивидуальных действий, функциональных показателей и здоровья футболистов. Имею ввиду обратную связь "клубы - сборные". Ни он, ни его предшественники Бородюк и Стойлов, не придавали этому важному вопросу значения, а зря. Результата никто из них не показал. Федерация и ПФЛК вели себя пассивными наблюдателями.

- Федерация еще не приняла решения относительно нового тренера сборной, как вы думаете, это должен быть иностранный или местный специалист?

- Из иностранных тренеров может быть только самоубийца, который, прежде чем принимать решение, должен посмотреть на состав отборочной группы и результаты сборной! Может быть, за очень большие деньги, которых, говорят, сейчас не будет. Даже если такой найдется, то какой он будет квалификации?
Думаю, тренера нужно искать среди своих. Добровольца, который готов, как Матросов, броситься на дзот с одной гранатой. Правда, он должен будет изучить действующую стратегию и потребовать выполнить все, что в ней относится к профессиональному футболу. Иначе ему и гранаты не помогут.

- Сборной Казахстана достались очень сильные соперники в отборочной группе ЧМ-2022, как вы думаете, что нас ожидает?

- Наша аналитическая группа прогнозов не дает. Мы изучаем события на футбольном поле, анализируем их, делаем выводы и даем рекомендации. Могу сказать одно. Стратегию никто внимательно не изучил. Осталось много вопросов. Будет решение этих вопросов - будет достойное выступление.

Отметим, что Казахстан под руководством Билека завершил групповой этап Лиги наций на последнем, четвертом месте в группе 4, набрав четыре очка в шести играх. И теперь сыграет в стыковых матчах за право остаться в дивизионе С. Впоследствии чешский специалист расторг контракт с КФФ.

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Сборная РК по футзалу КПЛ-2020 Билек Михал Стойлов Станимир Казахстан

Ссылки по теме:

Новости
Вчера
20:07
Футбол

"Кайрат" расстанется с казахстанским полузащитником
Вчера
17:41
Футбол

"Я не против, можно и 16 команд, но ...". Боранбаев высказал свое мнение о расширении КПЛ
Вчера
16:03
Футбол

Инсайдер сообщил о неготовности казахстанского клуба выступать в КПЛ
Вчера
14:24
Футбол

"Из иностранцев только самоубийца возглавит сборную". Эксперт - о работе Билека, новом тренере и качестве игроков
Вчера
13:41
Футбол

В "Таразе" рассказали о бюджете и задачах на сезон в КПЛ-2020
10 декабря
23:23
Футбол

Участник еврокубков от Казахстана может лишиться российского защитника
10 декабря
21:46
Футбол

Потерял голевое чутье и подешевел на миллион. Почему уход Эсеолы не станет потерей для "Кайрата"
10 декабря
21:18
Футбол

Казахстанский клуб может сменить руководство после вылета из КПЛ
10 декабря
20:40
Футбол

"Кайрату", "Астане" и еще двум участникам еврокубков предложили разыграть Суперкубок Казахстана
10 декабря
19:56
Футбол

Футболист сборной Казахстана задумал перейти в другой клуб КПЛ
10 декабря
19:35
Футбол

Звездный форвард "Кайрата" и другие новоявленные чемпионы. Названа символическая сборная КПЛ-2020
10 декабря
18:51
Футбол

"Никакого прогресса". Французский журналист - о казахстанском футболе, Зайнутдинове, чемпионстве "Кайрата" и вратаре женской сборной
10 декабря
18:06
Футбол

Удар ножницами, выстрел Томасова и шедевр капитана "Кайсара". Выбери лучший гол КПЛ-2020
10 декабря
14:55
Футбол

Талантливый нападающий "Кайрата" задумался об уходе из клуба
10 декабря
14:33
Футбол

"Я же не "Красный Крест", чтобы помогать всем". Бекбаев - о жесткости Огая, куртке за миллион и поступке Байсеитова
10 декабря
13:47
Футбол

Твумаси vs Томасов. Действующий состав "Астаны" против экс-игроков клуба - кто сильнее?
10 декабря
11:43
Футбол

Защитник покинул "Жетысу" после двух сезонов и нашел себе новую команду
10 декабря
09:52
Футбол

Лучший бомбардир КПЛ-2019 намекнул на уход из "Кайрата"
10 декабря
00:00
Футбол

Вагнер Лав и Алексей Шпилевский из "Кайрата" признаны лучшими в КПЛ в сезоне-2020
9 декабря
23:41
Футбол

"Кайсару" заблокировали кандидатуру Шойтымова. В акимате сами выбрали тренера
9 декабря
18:58
Футбол

"Эти игры покажут, на что мы способны". Нурдаулетов - о жеребьевке ЧМ-2022, допуске болельщиков и "Астана Арене"
9 декабря
18:31
Футбол

В КФФ рассказали об уходе Билека и не исключили назначение казахстанца на пост главного тренера сборной
9 декабря
16:08
Футбол

Ушедший из "Кайрата" кандидат в сборную Казахстана получил два предложения от клубов КПЛ
9 декабря
14:41
Футбол

Форвард "Кайрата" получил предложение из Китая
9 декабря
13:41
Футбол

Покинувший Казахстан три года назад тренер мог возглавить "Астану"
9 декабря
13:15
Футбол

Стала известна сумма, потраченная на содержание спортклубов "Астана"
9 декабря
12:26
Футбол

За одного Мбаппе 90 Зайнутдиновых. Самые дорогие игроки соперников Казахстана по отбору на ЧМ-2022
9 декабря
11:18
Футбол

Тренер "Астаны" рассказал о судействе в Казахстане и своем отношении к системе VAR
9 декабря
08:19
Футбол

"Я не удивлен". Директор клуба КПЛ - о возможном уходе тренера, интересе к одному из лидеров и бюджете
8 декабря
21:31
Футбол

Вратарь сборной Казахстана и участника еврокубков готов вернуться в родной клуб
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика