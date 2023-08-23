Обновленная атака и акцент на "Астану". Разбор состава сборной Казахстана

Магомед Адиев представил расширенный список сборной Казахстана на ближайшие матчи квалификации чемпионата Европы-2024. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о новых именах и неожиданных решениях главного тренера.

Как и предполагалось, выбор тренерского штаба оказался достаточно консервативным, что объяснимо, ведь впереди важнейшие и едва ли не ключевые матчи в отборочном цикле. Однако, нововведения все равно есть.

Начнем с вратарской линии. Тут четыре вратаря и один из них наверняка не попадет в окончательный список. Конечно же, бросилось в глаза присутствие Александра Заруцкого. Вратарь "Астаны" получил практику в последних турах КПЛ и это мгновенно отразилось на его статусе в сборной. Но, возможно это лишь аванс. Пока представляется, что либо Заруцкий, либо Данил Устименко из "Кайрата" не попадут в окончательную заявку. Но что интересно, включение в этот список Александра позволило "Астане" делегировать игроков в абсолютно каждую линию сборной. В итоге, со стороны столичного клуба присутствует полноценный состав из 11 игроков - вратарь, четыре защитника, четыре полузащитника и два нападающих. Вот уж действительно базовый клуб сборной.

В обороне выбор оказался предсказуемый, за исключением одной фамилии. Роман Асранкулов из "Тобола" выдал отличный отрезок в июле-августе и был ярок даже в еврокубках. Это позволяет ему рассчитывать не только на включение в расширенный список, но и в окончательный.

К кадровым решениям в средней линии можно применить абсолютно те же эпитеты. Стандартный выбор уже проверенных Адиевым игроков и вновь одно исключение, и опять же это футболист "Тобола". Ислам Чесноков был еще более важной фигурой для костанайского клуба, чем Асранкулов, однако, есть проблема - вингер получил травму в матче с "Кайратом" и выбыл на месяц. То есть, в окончательном списке его вряд ли стоит ждать и это печально, ведь Ислам показал все необходимые качества для нынешней сборной - креатив, дисциплину и спортивную наглость/агрессию, которая так присуще команде Адиева.

Наконец, атака. И вот здесь акценты наиболее интересные. Сразу два новичка в лице Ивана Свиридова и Рамазана Каримова (хотя игрок "Мактаарала" ранее уже играл и вызывался в сборную). Оба показали себя в командах со скромными возможностями. За Свиридова говорит скорость, в чем-то он схож с Максимом Самородовым. Каримов больше игрок штрафной и это тоже полезная опция. Возможно, одного игрока из линии нападения в итоге уберут. Но не факт, что это будет кто-то из новичков. Например, есть вопросы по вызову Владислава Прокопенко. Если в начале сезона игрок "Астаны" был полезен и продуктивен, то летом его игра уже не впечатляет, тем более даже в клубе Владислав часто оставался в запасе.

Напомним, что сборная Казахстана в отборе на Евро-2024 набрала девять очков в четырех матчах. 7 сентября команда Адиева примет Финляндию, а 10 сентября Казахстан сыграет с Северной Ирландией, оба матча пройдут в Астане.

Фото: ФК "Актобе"©, ФК "Тобол"©

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