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Ничья с Польшей, травма Конысбаева и разгром от Черногории. Вспоминаем первый приход Байсуфинова в сборную Казахстана

Спустя четыре года специалист вернулся в команду.

Ничья с Польшей, травма Конысбаева и разгром от Черногории. Вспоминаем первый приход Байсуфинова в сборную Казахстана
Талгат Байсуфинов. Фото: КФФ©️
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Талгат Байсуфинов вернулся на пост главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу. В 2016 году 52-летний специалист уже возглавлял главную команду страны. Корреспондент Vesti.kz вспомнил, каким получился первый период Байсуфинова у руля сборной.

Байсуфинов пришел на тренерский мостик, заменив на этом посту россиянина Юрия Красножана, чей контракт с КФФ истек. Первым матчем под руководством нового тренера была контрольная игра с Азербайджаном, которая прошла на нейтральном поле в Турции. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу казахстанской сборной, а единственный мяч записал на свой счет полузащитник Максат Байжанов.


Спустя три дня состоялся второй товарищеский матч, но уже гостевой. В Тбилиси сборная сыграла против команды Грузии. Игра завершилась вничью - 1:1. На 36-й минуте встречи отличился Азат Нургалиев, но спустя две минуты подопечным Владимира Вайсса удалось сравнять счет и закрепить окончательный результат. 

Важной игрой для Байсуфинова была гостевая товарищеская встреча, прошедшая 7 июня в Китае. Тогда сборная Поднебесной принимала в родных стенах команду Казахстана. Гости прибыли на этот матч не с самым сильным составом, потому что "Кайрат" не отпустил своих игроков на товарищескую игру, состоявшуюся вне официальных дат ФИФА. Казахстанской команде удалось добыть минимальную победу благодаря голу Нургалиева, но вся игра была омрачена страшной травмой полузащитника Улана Конысбаева, после которой некогда один из самых перспективных футболистов страны так и не вернул былые кондиции. Не отпусти "Атырау" Улана в сборную, всего этого удалось бы избежать. Но очевидно, что никто не знал ничего заранее, поэтому это уже не играет никакой роли.



После трех товарищеских матчей, в которых были добыты две победы и заработан один ничейный исход, федерация решила назначить Байсуфинова главным тренером сборной без приставки "исполняющий обязанности". Тогда же тренер покинул "Акжайык", который до этого тренировал параллельно с национальной дружиной. 

30 августа в Бишкеке прошла игра между сборными Кыргызстана и Казахстана. Матч, на который казахстанские болельщики изначально смотрели как на дополнительный повод повеселиться и порадоваться в День Конституции, обернулся для них катастрофой. Хозяева забили два безответных мяча и нанесли первое поражение Талгату Маруановичу в роли главного тренера сборной. 



Эта игра рассматривалась как генеральная репетиция перед настоящей проверкой - стартом отборочного турнира чемпионата мира. 4 сентября на "Астана-Арене" команда принимала Польшу, которая выставила мощнейший состав. Уже на девятой минуте счет открыл полузащитник Бартош Капустка, а на 35-й с пенальти отличился Роберт Левандовски. Казалось, что это только начало унизительного разгрома, но сборной удалось выстоять до конца тайма. На вторую половину игры подопечные Байсуфинова вышли более заряженными. Это привело к двум голам, забитым в течение семи минут! Дубль Сергея Хижниченко - и столичная арена уже гудит, требуя третий мяч. Но третьего не случилось. До конца матча не было голов, зато имели место удушающие приемы Левандовского, которые он отрабатывал на Бауыржане Исламхане, и еще пара стычек между игроками обеих команд. Домашняя ничья с главным фаворитом группы стала отличным подарком на 48-летие Байсуфинова.



8 октября сборная на выезде сыграла с черногорцами. И если относительно недавно в Подгорице эти команды сыграли по нулям, то еще четыре года назад хозяева просто растерзали в клочья своих соперников - 5:0. Счет в той встрече открыл будущий защитник "Астаны" Жарко Томашевич. Спустя три дня подопечные Байсуфинова в столице принимали команду Румынии, однако матч ничем особым не запомнился и завершился унылыми нулями на табло.

В ноябре сборная провела последний матч в году, сыграв на выезде с Данией. Это был уже четвертый тур квалификационного турнира на мундиаль-2018. Хозяева открыли счет на 15-й минуте. В тот момент многие казахстанские болельщики уже подумали о том, чтобы отправиться спать, но планы несколько изменил (либо отодвинул) сумасшедший гол Гафуржана Суюмбаева из-за пределов штрафной, который был забит уже спустя две минуты. На 36-й минуте встречи с пенальти отличился лидер датчан Кристиан Эриксен. Так и закончилась первая половина игры. Счет не менялся вплоть до 78-й минуты, когда Стас Покатилов пропустил третий мяч в игре. В компенсированное время матча Эриксен оформил дубль и установил окончательный результат - 4:1.



Этот матч стал последним для сборной при Байсуфинове. Уже с начала 2017 года команду тренировал Александр Бородюк



При Талгате Маруановиче сборная провела восемь матчей, выиграв два из них. Также было добыто три ничейных результата, а еще столько же игр проиграно. В четырех матчах отборочного цикла сборной удалось дважды сыграть вничью дома, но на выезде команда оба раза была разбита соперниками. Но нельзя сказать, что этот результат был ужасающим, ведь тот же Бородюк проиграл шесть из семи своих матчей, довольствовавшись лишь домашней ничьей с Арменией. Своих следующих побед сборная добилась только в 2018 году при Станимире Стойлове

Возвращение Байсуфинова - решение неоднозначное. С одной стороны, есть за что хвалить Талгата Маруановича как тренера, но имеются и неприятные воспоминания, например, как матч против Черногории. Но уже скоро национальную команду ждут выступления в сложной группе отборочного турнира чемпионата мира-2022, соперниками в которой будут Франция, Украина, Финляндия и Босния и Герцеговина. На самом деле, играя против таких соперников, довольно сложно надеяться на какие-то сверхположительные результаты. Вполне возможно, что выбор федерации пал на Байсуфинова, потому что он отлично знает сборную изнутри, может чувствовать эмоции своих игроков и, что главное, уже проходил через шквал критики и разгромные поражения. Будем честны перед собой - избежать таких исходов против французов будет очень сложно, как дома, так и на выезде. Задачей тренера будет встряхнуть игроков и привести их к такому футболу, от которого они будут получать удовольствие. По крайней мере выхода из группы и побед над Францией или Украиной никто требовать от сборной не будет, это станет большим опытом для всей команды. С этой точки зрения даже хорошо, что федерация пригласила местного наставника, знающего менталитет и психологию игроков.

Фото: Руслан Ошуров (1), Sputnik.kg (2), КФФ (3)©️

 

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Метки:
Футбол Сборная РК по футболу Байсуфинов Талгат Красножан Юрий КФФ Вайсс Владимир Кайрат ФК ФИФА Атырау ФК Акжайык ФК Чемпионат мира по футболу Хижниченко Сергей Астана ФК ЧМ-2018 по футболу Покатилов Стас Бородюк Александр Стойлов Станимир Казахстан

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