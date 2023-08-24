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Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Неприкасаемые. Адиев обозначил костяк сборной Казахстана, которому он всегда доверяет

Неприкасаемые. Адиев обозначил костяк сборной Казахстана, которому он всегда доверяет
©КФФ

Магомед Адиев откровенно высказался о конкуренции в сборной Казахстана и объяснил, почему он делает ставку на определенный выбор игроков. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о тех, кому главный тренер доверяет при любых обстоятельствах. 

Магомед Мусаевич вновь объявлял состав на ближайшие матчи отбора ЧЕ-2024 в эфире телеканала Qazsport. И на сей раз он дал публично дал понять, что в команде есть пул игроков, чей статус практически не обсуждается: 

"Часто звучит от наших болельщиков вопрос, почему вызывают игроков запаса "Астаны". Но мне хочется сказать: хорошо, а кто тогда другие? Давайте думать, кто другие. Ребята, при всем уважении, у нас не сборная Бразилии, где на одно место ты можешь взять по пять-шесть равноценных игроков. Там ты можешь исходить из того, получает он игровую практику или нет, потому что они сопоставимы. Давайте будем честны: наша сборная держится на пятнадцати футболистах - это определенный костяк, обойма, на котором этот результат пока держится. Понятно, хочется большей разновидности, схем, но мы должны исходить из того, что у нас есть". 

Кто же составляет этот самый костяк из 15 игроков о которых говорил Адиев? Давайте просто взглянем, кого чаще всего задействовал Магомед Мусаевич в период своей работы в сборной. 

12 матчей - Игорь Шацкий, Александр Марочкин 

11 матчей - Нуралы Алип, Рамазан Оразов, Абат Аймбетов 

10 матчей - Ян Вороговский, Сергей Малый, Эльхан Астанов 

9 матчей - Асхат Тагыберген, Михаил Габышев, Аслан Дарабаев, Исламбек Куат, Багдат Каиров 

7 матчей - Тимур Досмагамбетов, Бахтиер Зайнутдинов 

6 матчей - Максим Самородов 

Остальные провели не более четырех матчей, хотя среди них есть Марат Быстров и Абзал Бейсебеков, которые в этом году стабильно вызываются и выходят на поле. 

Стоит отметить, что этот подбор игроков пока глобально не подводил Адиева и доверие к ним вполне объяснимо. При этом нельзя сказать, что этот состав вообще не подвергается сомнениям со стороны тренера. Например, Адиев в марте не вызвал Эльхана Астанова и позже публично говорил, что с прошлого года хавбек словно остановился в развитии. У того же Багдата Каирова девять матчей при Адиеве, но сейчас он вне списка, место игрока "Тобола" по сути занял молодой Лев Скворцов. 

Но очевидно и другое: Адиев тотально доверяет статусным и опытным игрокам, несмотря на нестабильные положение некоторых из них в клубах. Упомянутые "лавочники" из "Астаны" в лице Досмагамбетова, Куата, Дарабаева и Габышева остаются в команде. Все они заработали доверие тренера в прошлом цикле Лиги наций, а Габышев с Досмагамбетовым хорошо знакомы Адиеву еще по работе в "Шахтере". Поэтому этот союз очень крепкий и рассоединить его может только оверперфоманс со стороны конкурентов или серьезные, систематические ошибки вышеназванных. Хотя, некоторые спорные ситуации с игроками возникали, ведь тот же Куат имел неприятную историю вне поля, когда подрался в Астане и, по слухам, именно из-за этого он пропустил несколько матчей в клубе. 

С одной стороны, синергия, возникшая между тренером и основным коллективом, должна идти в плюс. Игроки знают, что они защищены тренером, что они имеют право на ошибку и поэтому не теряют в уверенности. Но сам Адиев при этом рискует, ведь именно ему придется нести ответственность, если кто-то из этого пула футболистов допустит большую ошибку, как на поле, так и вне его. 

Фото: КФФ©

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 19 15 3 1 40-14 48
2 Актобе 20 11 7 2 37-19 40
3 Астана 19 12 4 3 24-15 40
4 Кызылжар 19 10 3 6 21-17 33
5 Кайрат 20 9 5 6 36-29 32
6 Тобол 18 8 3 7 20-24 27
7 Атырау 20 7 6 7 22-26 27
8 Кайсар 20 7 4 9 23-24 25
9 Жетысу 20 7 3 10 19-28 24
10 Шахтер 20 6 5 9 24-26 23
11 Окжетпес 19 5 2 12 16-26 17
12 Мактаарал 18 4 3 11 18-25 15
13 Аксу Пв 20 4 3 13 20-34 15
14 Каспий 20 3 5 12 21-34 14

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Метки:
Сборная РК по футболу Астана ФК КПЛ Адиев Магомед Куат Исламбек

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