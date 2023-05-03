Он настоящий фанат футбола - глава ФИФА о встрече с Токаевым

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино рассказал о встрече с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он поделился некоторыми подробностями, которые обсуждались.

"Утром я встречался с президентом страны. Он тоже большой футбольный фанат. Я слышал об этом, но теперь убедился лично. Футбол здесь очень важен для страны и правительства, которое вкладывается в строительство инфраструктуры. И мы это обсуждали - что можно сделать, как инвестировать в инфраструктуру и какие турниры можно провести в Казахстане", - рассказал Инфантино.

Отметим, что также на встрече с журналистами президент ФИФА рассказал о том, что в Казахстане в будущем можно провести чемпионат мира.