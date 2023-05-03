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Президент ФИФА сделал заявление о проведении чемпионата мира в Казахстане

Президент ФИФА сделал заявление о проведении чемпионата мира в Казахстане
©Vesti.kz

Чемпионат мира по футболу однажды может пройти в Центральной Азии, и в частности в Казахстане. Такое мнение выразил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, сообщает корреспондент Vesti.kz

По его словам, он весьма высоко оценивает подобную вероятность в будущем. Инфантино отметил, что ФИФА рассмотрит заявку, если в стране будут созданы необходимые условия. 

"Казахстан победил Данию - одну из сильнейших европейских сборных. Да, это всего один матч. Но важен путь, которым Казахстан пришел к этой победе. И тот успех, который был в Лиге наций, это все результат проделанной работы. Казахстан - это гордая страна. И это отражается на сборной", - сказал Инфантино.

Напомним, сегодня, 3 мая, Инфантино прибыл в Казахстан и с утра провел встречу с Токаевым, который поблагодарил его за неоценимый вклад в развитие футбола во всем мире, в том числе в нашей стране.

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ФИФА КФФ

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