Нападающий сборной Казахстана из "Актобе" может перебраться в Европу

Максим Самородов остается одним из главных кандидатов на следующий трансфер в Европу. О том, насколько вероятен переход в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал Рамазан Оразов, который играет с форвардом в сборной Казахстана.
"Да, у нас был разговор про Европу. Говорил, давай, к нам переходи (смеется). Но у Макса своя голова, он сам решит и знает, что хочет. Но однозначно, у него есть все, чтобы играть в Европе. Перейдет ли этой зимой? Очень на это надеюсь", - отметил Оразов.
В нынешнем сезоне КПЛ на счету Самородова четыре гола и четыре ассиста в 22 матчах. Кроме того, на его счету два гола в отборочном цикле ЧЕ-2024 в составе сборной Казахстана.
Загрузка матч-центра...
Реклама