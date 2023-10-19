Нападающий сборной Казахстана из "Актобе" может перебраться в Европу

Максим Самородов остается одним из главных кандидатов на следующий трансфер в Европу. О том, насколько вероятен переход в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал Рамазан Оразов, который играет с форвардом в сборной Казахстана.

"Да, у нас был разговор про Европу. Говорил, давай, к нам переходи (смеется). Но у Макса своя голова, он сам решит и знает, что хочет. Но однозначно, у него есть все, чтобы играть в Европе. Перейдет ли этой зимой? Очень на это надеюсь", - отметил Оразов.

В нынешнем сезоне КПЛ на счету Самородова четыре гола и четыре ассиста в 22 матчах. Кроме того, на его счету два гола в отборочном цикле ЧЕ-2024 в составе сборной Казахстана.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 24 17 4 3 45-19 55 2 Астана 24 15 4 5 33-22 49 3 Актобе 24 13 9 2 41-20 48 4 Кайрат 24 11 7 6 40-31 40 5 Кызылжар 24 11 6 7 24-20 39 6 Атырау 24 8 9 7 24-26 33 7 Кайсар 24 8 6 10 29-30 30 8 Тобол 24 8 6 10 25-32 30 9 Шахтер 24 7 7 10 29-32 28 10 Жетысу 24 8 4 12 24-34 28 11 Мактаарал 24 7 4 13 26-30 25 12 Окжетпес 24 7 4 13 24-35 25 13 Аксу Пв 24 5 3 16 22-38 18 14 Каспий 24 3 7 14 26-43 16 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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