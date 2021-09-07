Находка Благоевича, конкуренция с Валиуллиным, интерес "Кайрата". Как в сборной Казахстана растет новый латераль

Фланговые защитники в сборной Казахстана - это позиция, где в последние годы всегда существовала серьезная конкуренция. Очередной талантливый латераль на сей раз вырос в футбольном клубе "Каспий". Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как Максат Тайкенов дебютировал за национальную команду и в чем его отличие от Руслана Валиуллина.

Еще полтора года назад Тайкенов даже не рассматривался в качестве игрока основной команды "Каспия" (на тот момент клуб только вышел в КПЛ). Любопытную историю о том, как Максат попал в основу и почему он готов к сборной, рассказал тренер актаусцев Срджан Благоевич:

"Мы считаем, что Тайкенов - продукт нашей работы, но прежде всего это труд игрока. Мы просто помогли ему. В прошлом году во время карантина нам не хватало игроков, и мне сказали, что есть молодой парень. Сразу увидел в нем что-то интересное. Он прогрессировал с каждым днем. Изначально его не было даже в заявке основной команды на сезон, он остался с нами и сыграл важную роль. Прошел год, его пригласили в сборную - это заслуженно. Но я уже разговаривал с ним, если он будет доволен только этим вызовом, я буду рассержен, потому что он может быть еще лучше и добиться большего".

Тайкенов пока не подводит своего клубного тренера. Он проводит действительно качественный сезон и продолжает прогрессировать.

После первого ознакомительного вызова в сборную в июне (защитник тогда остался в запасе в матче с Северной Македонией) игрок "Каспия" предсказуемо и справедливо получил второе приглашение уже на официальные игры отбора ЧМ-2022. Безусловно, если бы Дмитрий Шомко и Гафуржан Суюмбаев не были подвержены травмам и находились в оптимальных кондициях, вызов Тайкенова был бы под вопросом, но в нынешних обстоятельствах Максат выглядит как абсолютно объективный кандидат на позицию левого защитника.

По словам самого футболиста, в дебютном матче с Финляндией он немного волновался на старте, но затем все пришло в норму и даже нейтральные эксперты отметили его удачную игру. Тайкенов был активен, не терялся под прессингом соперника, пытался подключаться к атакам и нанес один из немногих опасных ударов со стороны нашей команды.

Конечно, на фоне фееричной игры Руслана Валиуллина против Украины индивидуальный перформанс Тайкенова с финнами выглядел гораздо скромнее, но при дальнейшем прогрессе конкуренция на этой позиции между двумя игроками представляется весьма острой.

Тайкенов более техничен, у него есть футзальные навыки, он, что называется, игровик, в прямом смысле латераль южноамериканского стиля. При этом в "Каспии" при Благоевиче его навыки в комбинационной игре лишь развились, он заточен под передачу в финальную треть. В то время как Валиуллин более агрессивен, у него другая школа, он чаще нацелен на завершение и его стиль скорее британский.

Собственно, различие в игровой стилистике и мышлении футболистов заметно даже в цифрах. У Валиуллина в 17 матчах КПЛ этого сезона три гола и один ассист, у Тайкенова - 18 матчей и два ассиста, при этом у Максата также шесть матчей в Кубке, где он отметился двумя ассистами и голом.

Но вновь зафиксируем, что сейчас Валиуллин объективно более целостный и готовый игрок для основы сборной, а Тайкенов лишь начинает свой путь, хотя его стремительный прогресс впечатляет. Рост защитника "Каспия" бросается в глазам и скаутам лидирующих клубов КПЛ. Например, за Тайкеновым уже наблюдает "Кайрат", возможно, зимой алматинцы обозначат конкретный интерес к игроку.

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