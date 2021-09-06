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"Байсуфинов найдет убедительные слова перед Боснией". Эксперт - о сборной Казахстана, игре с Финляндией и новичках

"Байсуфинов найдет убедительные слова перед Боснией". Эксперт - о сборной Казахстана, игре с Финляндией и новичках
Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)

Заслуженный тренер РК Павел Черепанов в интервью корреспонденту Vesti.kz разобрал матч отборочного цикла ЧМ-2022 Финляндия - Казахстан (1:0). В частности, он высказал свое мнение о ротации состава, выделил игру Игоря Шацкого и Максата Тайкенова, а также поделился своими ожиданиями от предстоящей встречи с Боснией и Герцеговиной. 

- Павел Петрович, каковые ваши впечатления от игры с Финляндией и от состава, который значительно отличался по сравнению с матчем против Украины?

- С точки зрения атаки мы не создали ничего опасного у ворот финнов. Если с Украиной фланги, в лице Валиуллина и Быстрова, все время напрягали оборону соперника, то с Финляндией были лишь подходы, не более. 

Одна из игровых идей Талгата Байсуфинова заключается в быстром выходе из-под прессинга, с переводом мяча на противоположный фланг,  где и организуется вскрытие обороны соперника. Гол в Киеве и первый в Нур-Султане сборная так и забила.

Оправдана ли ротация состава?

Во-первых, играть матчи два дня на третий очень сложно и не только для наших ребят. Далеко ходить не надо, достаточно посмотреть матч Кипр - Россия.

Во-вторых, зачем возить по всей Европе туристов. Нашим резервистам вистов, до матча, дали много, надо было посмотреть их в деле. Очень правильное решение.

 Что же игра показала?

1.Контроль мяча был за финнами -56 % - 44 %.

2.Единоборства  тоже выиграли - 54 % - 46 %.

3.Они были точнее в передачах - 82 % - 78 %.

4.Меньше теряли мяч на своей половине поля -13 – 19.

5. По качеству игры - были лучше 43% - 10 %.

Есть и другие интересные показатели, которые размещены в моем телеграм-канале.

- Из нашего состава против Финляндии можно ли кого-то выделить?

- В первую очередь это Шацкий. Понравился Тайкенов.

Может быть больше внимания уделить футболистам молодежной сборной?

- С Боснией и Герцеговиной наверняка вновь будет оптимальный состав, в связи с этим мы можем рассчитывать на положительный результат? 

- Игроки основы провели полноценный цикл. Времени для восстановления и подготовки было достаточно. Не знаю, какой будет результат, но уверен, что с нашей стороны будет самоотверженная и продуманная игра. За настрой волноваться не надо, Талгат Маруанович найдет убедительные слова.

Напомним, матч с Боснией и Герцеговиной состоится в ночь на 8 сентября в Зенице. Начало - в 00:45 по времени Нур-Султана. С турнирным положением в группе D можно ознакомиться здесь

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Метки:
Сборная РК по футболу ЧМ-2022 Байсуфинов Талгат Финляндия Босния и Герцеговина

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