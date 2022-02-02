 fqKrXoEniQv23V5dsleU13ph0aZYWYiBitTAAzJr
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Вакансии на Vesti.kz
Зимняя Олимпиада Футзал Бокс MMA Футбол Борьба Хоккей Теннис Атлетика Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Клуб КПЛ ушел от поражения в матче с российской командой

Клуб КПЛ ушел от поражения в матче с российской командой
©ФК "Атырау"
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)

Футбольный клуб "Атырау" сыграл вничью в товарищеском матче с воронежским "Факелом" в Турции, передает корреспондент Vesti.kz.

Соперники обменялись голами на последних минутах первого тайма: форвард россиян, выступающих в ФНЛ, Владимир Дядюн открыл счет на 41-й минуте встречи, но затем казахстанцы восстановили равновесие (1:1).

Ранее участники КПЛ сыграли контрольный матч с клубом "Приштина" из Косово. Казахстанцы дважды вели в счете, но не удержали преимущество, сыграв вничью (2:2).

Уход лидеров "Кайрата" и усиление "Тобола". Топ-5 трансферов КПЛ в январе


Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Межсезонье в КПЛ КПЛ Атырау ФК Россия

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 17:49
Футбол
Клуб КПЛ ушел от поражения в матче с российской командой Клуб КПЛ ушел от поражения в матче с российской командой
Сегодня , 17:20
Футбол
"Зенит" решит вопрос с Нуралы Алипом. Названа причина "Зенит" решит вопрос с Нуралы Алипом. Названа причина
Сегодня , 15:47
Футбол
Уход лидеров "Кайрата" и усиление "Тобола". Топ-5 трансферов КПЛ в январе Уход лидеров "Кайрата" и усиление "Тобола". Топ-5 трансферов КПЛ в январе
Сегодня , 11:51
Футбол
Футбольные гены и бомбардирское чутье. Что нужно знать о 20-летнем новичке сборной Казахстана Футбольные гены и бомбардирское чутье. Что нужно знать о 20-летнем новичке сборной Казахстана
Вчера , 22:05
Футбол
Непроходимый Алип. Как казахстанец "возит" Дзюбу и Малкома в "Зените" Непроходимый Алип. Как казахстанец "возит" Дзюбу и Малкома в "Зените"
Вчера , 20:46
Футбол
"К сожалению, этого не произошло". Казахстанский защитник рассказал о цели возвращения из России "К сожалению, этого не произошло". Казахстанский защитник рассказал о цели возвращения из России
Вчера , 18:36
Футбол
"Мы договорились". Владелец "Кайрата" сделал заявление о трансфере Алипа в "Зенит" "Мы договорились". Владелец "Кайрата" сделал заявление о трансфере Алипа в "Зенит"
Вчера , 18:25
Около спорта
Компания 1хBеt стала спонсором футбольной команды SD Family Компания 1хBеt стала спонсором футбольной команды SD Family
Вчера , 15:38
Футбол
В "Кайрате" произвели изменения в руководстве В "Кайрате" произвели изменения в руководстве
30 января, 21:50
Футбол
Супергол от Жумаскалиева и Лории, футболист Данияр Елеусинов. Состоялся необычный матч звезд спорта и шоу-бизнеса Супергол от Жумаскалиева и Лории, футболист Данияр Елеусинов. Состоялся необычный матч звезд спорта и шоу-бизнеса
30 января, 19:50
Футбол
"Вообще корону не снимает". Игрок ЦСКА высказался о Зайнутдинове и его особенности "Вообще корону не снимает". Игрок ЦСКА высказался о Зайнутдинове и его особенности
29 января, 23:12
Футбол
Казахстанский футболист сыграл за европейского чемпиона Казахстанский футболист сыграл за европейского чемпиона
29 января, 12:39
Футбол
Зайнутдинов покинул расположение ЦСКА и отправился в Германию Зайнутдинов покинул расположение ЦСКА и отправился в Германию
28 января, 17:42
Футбол
"Мы разговаривали с Бердыевым, у него глобальные планы". Талгаев - о составе "Кайрата" и шансах на чемпионство "Мы разговаривали с Бердыевым, у него глобальные планы". Талгаев - о составе "Кайрата" и шансах на чемпионство
28 января, 15:32
Футбол
Участник еврокубков от Казахстана сообщил о подписании контрактов с игроками Участник еврокубков от Казахстана сообщил о подписании контрактов с игроками
28 января, 15:12
Футбол
"В "Кайрате" он чуть время потерял". Эксперт - о просмотре Алипа в "Зените" и продаже Шушеначева "В "Кайрате" он чуть время потерял". Эксперт - о просмотре Алипа в "Зените" и продаже Шушеначева
28 января, 13:22
Футбол
Совмещал футбол с водным поло. В чем плюсы и минусы новичка "Астаны" - чемпиона мира Совмещал футбол с водным поло. В чем плюсы и минусы новичка "Астаны" - чемпиона мира
27 января, 20:32
Футбол
"Парень предан футболу, а его отец порядочный человек". Талгаев - о скандальном исключении воспитанника "Тараза" "Парень предан футболу, а его отец порядочный человек". Талгаев - о скандальном исключении воспитанника "Тараза"
27 января, 19:30
Футбол
Забивал ПСЖ и "Баварии". Как бразильские футболисты играли за "Астану" Забивал ПСЖ и "Баварии". Как бразильские футболисты играли за "Астану"
27 января, 14:39
Футбол
Защитят титул КПЛ? "Тобол" проводит идеальную трансферную кампанию Защитят титул КПЛ? "Тобол" проводит идеальную трансферную кампанию
27 января, 08:10
Футбол
"Тобол" объявил о контракте с игроком сборной Казахстана "Тобол" объявил о контракте с игроком сборной Казахстана
26 января, 22:21
Футбол
Казахстанский клуб забил в свои ворота, но не проиграл в контрольном матче Казахстанский клуб забил в свои ворота, но не проиграл в контрольном матче
26 января, 20:38
Футбол
"Кайрат" объявил о подписании нового тренера "Кайрат" объявил о подписании нового тренера
26 января, 17:40
Футбол
Вернет в КПЛ? Казахстанский клуб назвал главного тренера Вернет в КПЛ? Казахстанский клуб назвал главного тренера
26 января, 16:56
Футбол
Попытка номер три. Сможет ли Перцух в "Астане" вернуться на былой уровень Попытка номер три. Сможет ли Перцух в "Астане" вернуться на былой уровень
26 января, 16:31
Футбол
"Приводил его в пример воспитанникам "Астаны". Куат преобразился после РПЛ и стал лидером сборной "Приводил его в пример воспитанникам "Астаны". Куат преобразился после РПЛ и стал лидером сборной
26 января, 14:35
Футбол
Живут прошлым. Почему интерес к Гоу и Каньясу - это факт деградации КПЛ Живут прошлым. Почему интерес к Гоу и Каньясу - это факт деградации КПЛ
25 января, 21:26
Футбол
Казахстанский клуб подписал контракт с воспитанником московского "Спартака" Казахстанский клуб подписал контракт с воспитанником московского "Спартака"
25 января, 21:01
Футбол
"Ты чего, дурак? Жизнь себе устроишь". В Казахстане мог оказаться дисквалифицированный за допинг футболист "Ты чего, дурак? Жизнь себе устроишь". В Казахстане мог оказаться дисквалифицированный за допинг футболист
25 января, 19:13
Футбол
"Алипу нужно показывать себя". "Зенит" представил обзор матча с дебютом казахстанца "Алипу нужно показывать себя". "Зенит" представил обзор матча с дебютом казахстанца

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus