Клуб КПЛ ушел от поражения в матче с российской командой

Футбольный клуб "Атырау" сыграл вничью в товарищеском матче с воронежским "Факелом" в Турции, передает корреспондент Vesti.kz.
Соперники обменялись голами на последних минутах первого тайма: форвард россиян, выступающих в ФНЛ, Владимир Дядюн открыл счет на 41-й минуте встречи, но затем казахстанцы восстановили равновесие (1:1).
Ранее участники КПЛ сыграли контрольный матч с клубом "Приштина" из Косово. Казахстанцы дважды вели в счете, но не удержали преимущество, сыграв вничью (2:2).
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