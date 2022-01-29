Казахстанский футболист сыграл за европейского чемпиона

Полузащитник молодежной сборной Казахстана по футболу Мади Жакипбаев может продолжить карьеру в Европе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Самый юный дебютант в истории "Астаны" прибыл на просмотр в расположение литовского "Жальгириса". Инициатором приглашения выступил казахстанский тренер клуба Владимир Чебурин.
По информации телеграм-канала "Гол емес", Жакипбаев уже сыграл за "Жальгирис". Он вышел в стартовом составе на контрольный матч против польского клуба "Вигры", в котором литовская команда уступила (2:4).