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Казахстанский футболист отправится в европейский клуб

Казахстанский футболист отправится в европейский клуб
©КФФ
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)

21-летний полузащитник молодежной сборной Казахстана Мади Жакипбаев отправится на просмотр в европейский клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Футболист, права на которого ранее принадлежали "Астане", пройдет просмотр в литовском "Жальгирисе".

Отметим, что девятикратных чемпионов Литвы тренирует казахстанский специалист Владимир Чебурин.

Полузащитник выступал не только за столичный клуб, но и за карагандинский "Шахтер", где был в аренде в сезоне-2018.

Также на счету Жакипбаева выступления за юношеские и молодежную сборную страны.

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Метки:
Футбол Астана ФК Литва Сборная РК по футболу Межсезонье в КПЛ КПЛ Футбольные трансферы

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