"Казахстан заслужил победу". Тренер сборной Беларуси - о матче в Лиге наций

Главный тренер сборной Беларуси Георгий Кондратьев подвел итоги гостевого матча с Казахстаном в Лиге наций, передает корреспондент Vesti.kz. Он поздравил нашу команду.
Ранее казахстанцы впервые выиграли у конкурентов, а затем получили шанс выйти в финальную часть другого турнира. Их поздравил Касым-Жомарт Токаев.
"Поздравляю Казахстан с первым местом. Ваши ребята очень хорошо настроились, провели игру сильно, мощно. Заслужили эту победу.
Мы уступили в единоборствах. Замены не усилили, мы стали, наоборот, хуже играть. Сейчас футбол в вашей стране развивается. Вы на правильном пути", - заявил белорусский специалист.
Казахстан выиграл Лигу наций и сотворил историю
Напомним, что Казахстан после победы над Беларусью гарантировал себе первое место в группе и вышел в дивизион В Лиги наций. Беларусь в свою очередь рискует вылететь в дивизион D.
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