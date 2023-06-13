"Казахстан играет в Европе, а у России бан - это фактор". Агент - о плюсах натурализации Зуева

Известный российский агент Алексей Сафонов в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал решение Александра Зуева выступать за сборную Казахстана по футболу.

"Казахстан ведь играет в европейских турнирах, а у России бан, это важный фактор. Плюс, у Зуева возраст такой, 27 лет, это для него правильный и осознанный выбор. И в той же РПЛ он останется на правах местного, ведь казахстанцы не считаются легионерами. Думаю, для сборной Казахстана это усиление.

Почему не играл в сборной России? Тут конкуренция такая, да и от тренера зависит, вспомните, при Романцеве играл Карпин, хотя тогда был Канчельскис из АПЛ. У Зуева хороший уровень, он ведь за все юношеские и молодежные сборные России играл.

Если говорить о позиции, у него есть скорость, физические данные, выносливый. Может играть латераля, инсайда, достаточно универсален.

В целом, тенденция перехода российских игроков под знамена сборных других стран может продолжится. Футбольный век короток и выступать в европейских турнирах хотелось бы каждому, плюс с перелетами и визовой системой легче", - заявил Сафонов.