"Казахстан - хорошая команда". Тренер Финляндии - о первой победе в отборе ЧМ-2022

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва прокомментировал матч квалификации чемпионата мира-2022 против Казахстана, сообщает KazFootball.kz со ссылкой на Iltalehti.

"Очень доволен игрой своей команды. Казахстан - хорошая команда, поэтому было действительно важно одержать домашнюю победу. Футболисты проделали фантастическую работу.

Гол Йоэля был потрясающим. Нам нужна была активность в штрафной площади, и мы знали, что он ее принесет. Отличная работа", - сказал Канерва.

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Напомним, сборная Казахстана проиграла Финляндии в гостях со счетом 0:1. Единственный гол на 60-й минуте забил форвард "Байера" Йоэль Похьянпало. Это второе поражение подопечных Талгата Байсуфинова в отборе.

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