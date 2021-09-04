"Это не неожиданность". Тренер сборной Казахстана объяснил второе поражение в отборе на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Талгат Байсуфинов прокомментировал поражение от Финляндии (0:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. Его слова приводит KazFootball.kz.

– Добрый вечер. Я думаю, что игра, наверное, понравилась местным болельщикам. Поздравляю Финляндию с победой. У нас 7-го числа следующая игра, а через месяц мы вновь сыграем с Финляндией и Боснией. Думаю, что у нас есть время, чтобы проанализировать эту игру. А так, проиграли 0:1. Досадно, конечно.

– Удивила ли вас игра Финляндии между линиями? Насколько это застало вас врасплох?

– Может быть, и имело это место быть, но мы требуем от своих футболистов играть повыше, в средней зоне, соблюдать компактность между защитной линией и линией полузащиты. В перерыве мы обращали на это внимание. Надо будет еще раз посмотреть игру в записи. Эти моменты нам тоже интересны. Надо будет посмотреть, где мы не успевали перестраиваться. В целом, Финляндия очень быстро играла с мячом и меняла направление атаки.

– Как вы отреагировали на гол, который забила Финляндия? Вы рассматриваете это как ошибку вашей команды или высококлассную игру нападающего хозяев?

– Вы сами ответили на этот вопрос. На секундочку, мы играли с командой, которая играла на чемпионате Европы. Мы следили за сборной Финляндии, отмечали эту сильную сторону. Если дальше пойти в историю, скажем так, игра наверху – большой козырь скандинавских команд. Наверное, это не неожиданность, а то, что умеет делать команда и этот игрок. Мы на это обращали внимание, но гол-то реально хорош, как его вытащить. Даже если взять сачок, то не сможешь.

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