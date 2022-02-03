"Кайрат" определился с зимними трансферами перед стартом в КПЛ

Футбольный клуб "Кайрат" не будет подписывать игроков в трансферное окно, а сделает ставку на игроков, с которыми уже есть соглашения.

По информации источника, трансферная политика клуба из Алматы будет строиться в трех направлениях.

- Ставка будет сделана на воспитанников и на тех футболистов, которых удалось сохранить.

- Исключением могут стать только подписания свободных агентов, которые согласны играть на небольших финансовых условиях.

- Также альтернативой трансферам станут внедрения в состав игроков из "Кайрат-Москва".

Бердыев отказался от экс-игрока молодежной сборной России

Ранее в алматинском клубе отказались от услуг экс-игрока молодежной сборной России, а некоторые переходы из "Кайрата" попали в топ-список перед стартом КПЛ.