Бердыев отказался от экс-игрока молодежной сборной России

Российский футболист Максим Карпов, находившийся на сборе "Кайрата", не впечатлил главного тренера команды Курбана Бердыева и покинул расположение "желто-черных", сообщает Instagram-аккаунт фан-клуба AlatauFans.
26-летний защитник - воспитанник "Зенита", играл за вторую команду, а также за "СКА-Хабаровск", "Ротор", "Крылья Советов" и "Химки".
В разное время вызывался в юношескую и молодежную сборные России. Осенью 2016 года сыграл четыре матча за "молодежку" в квалификации к чемпионату Европы-2017.
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