Жоао Пауло в запасе. "Кайрат" определился с составом на матч с "Пахтакором"

Алматинский "Кайрат" определился со стартовым составом на товарищеский матч с узбекистанским "Пахтакором", сообщают Vesti.kz.
При этом лучший бомбардир "черно-желтых" и текущего сезона КПЛ - Жоао Пауло остался в запасе. В активе бразильского нпадающего 13 голов.
Стартовый состав "Кайрата": Данил Устименко (В) – Сергей Кейлер (К), Маки Баньяк, Александр Широбоков, Егор Ткаченко – Дмитрий Сергеев, Антон Крачковкий, Андрей Ульшин – Еркебулан Сейдахмет, Байжан Маделхан, Артур Шушеначев;
Резерв: Вадим Ульянов (В), Темирлан Анарбеков (В) – Лев Кургин, Офри Арад, Дамир Касабулат – Адилет Садыбеков – Вячеслав Швырев, Ян Труфанов, Жоао Пауло;
Сам матч пройдет сегодня, 19 июля, в Алматы и начнется в 20:00 по местному времени. Прямая трансляиция доступна здесь.
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