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Реклама Новости спорта Футбол Казахстан(футбол) Сегодня 19:50 Комментарии Жоао Пауло в запасе. "Кайрат" определился с составом на матч с "Пахтакором" ©ФК "Кайрат" Алматинский "Кайрат" определился со стартовым составом на товарищеский матч с узбекистанским "Пахтакором", сообщают Vesti.kz. При этом лучший бомбардир "черно-желтых" и текущего сезона КПЛ - Жоао Пауло остался в запасе. В активе бразильского нпадающего 13 голов. Стартовый состав "Кайрата": Данил Устименко (В) – Сергей Кейлер (К), Маки Баньяк, Александр Широбоков, Егор Ткаченко – Дмитрий Сергеев, Антон Крачковкий, Андрей Ульшин – Еркебулан Сейдахмет, Байжан Маделхан, Артур Шушеначев; Резерв: Вадим Ульянов (В), Темирлан Анарбеков (В) – Лев Кургин, Офри Арад, Дамир Касабулат – Адилет Садыбеков – Вячеслав Швырев, Ян Труфанов, Жоао Пауло; Сам матч пройдет сегодня, 19 июля, в Алматы и начнется в 20:00 по местному времени. Прямая трансляиция доступна здесь. Поделиться в соц. сетях:













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