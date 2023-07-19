Прямая трансляция матча "Кайрата" с чемпионом Узбекистана

Сегодня, 19 июля, "Кайрат" проведет товарищеский матч, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Соперником казахстанского клуба станет ташкентский "Пахтакор". Встреча пройдет в Алматы и начнется в 20:00 по местному времени.
В прямом эфире матч покажет Qazsport. Трансляцию также можно посмотреть на сайте телеканала.
Прямая трансляция матча "Кайрат" - "Пахтакор" >>>>>
"Пахтакор" является действующим чемпионом Узбекистана. В нынешнем чемпионате он идет на втором месте, набрав 28 очков после 12 матчей. "Кайрат" же идет четвертым в КПЛ. У алматинцев 27 очков после 15 игр.
Напомним, перерыв в премьер-лиге связан с играми команд в еврокубках.
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