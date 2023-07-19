Прямая трансляция матча "Кайрата" с чемпионом Узбекистана

Сегодня, 19 июля, "Кайрат" проведет товарищеский матч, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперником казахстанского клуба станет ташкентский "Пахтакор". Встреча пройдет в Алматы и начнется в 20:00 по местному времени.

В прямом эфире матч покажет Qazsport. Трансляцию также можно посмотреть на сайте телеканала.

Прямая трансляция матча "Кайрат" - "Пахтакор" >>>>>

"Пахтакор" является действующим чемпионом Узбекистана. В нынешнем чемпионате он идет на втором месте, набрав 28 очков после 12 матчей. "Кайрат" же идет четвертым в КПЛ. У алматинцев 27 очков после 15 игр.

Напомним, перерыв в премьер-лиге связан с играми команд в еврокубках.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 16 12 3 1 34-11 39 2 Астана 16 12 2 2 23-13 38 3 Актобе 15 9 4 2 28-13 31 4 Кайрат 15 8 3 4 29-22 27 5 Кызылжар 14 8 1 5 15-12 25 6 Тобол 14 7 2 5 17-18 23 7 Атырау 15 6 4 5 18-19 22 8 Кайсар 15 6 2 7 18-19 20 9 Жетысу 15 6 1 8 15-23 19 10 Шахтер 15 4 3 8 17-21 15 11 Окжетпес 16 4 2 10 14-21 14 12 Мактаарал 16 3 2 11 15-23 11 13 Каспий 15 2 4 9 15-27 10 14 Аксу Пв 15 2 1 12 11-27 7 Перейти на страницу турнирной таблицы →

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ