Футболисты сборной Казахстана получили больше 100 желтых карточек за пять лет. У самого грубого аж 15 "горчичников"

Сборная Казахстана по футболу по праву считается одной из самых недисциплинированных в Европе. Корреспондент Vesti.kz посчитал статистику по заработанным игроками сборной желтым и красным карточкам за последние пять лет, а также выделил главных "любимчиков" судей.
Начиная с 2016 года сборная Казахстана провела 42 матча во всех турнирах и товарищеских встречах. В десяти играх команда праздновала успех, еще столько же раз была зафиксирована ничья, а в 22 случаях казахстанская дружина покидала поле проигравшей. За эти 42 матча сборная забила 44 гола и пропустила 70 мячей.
Куда более интересна статистика по заработанным карточкам. За 42 игры казахстанские футболисты получили 107 желтых и пять красных карточек. В среднем сборники получают по 2,5 предупреждения за игру, что является довольно высоким показателем. Лидером среди игроков является полузащитник Исламбек Куат
, который за пять лет получил 15 желтых карточек. Следом расположились защитники Гафуржан Суюмбаев
(12) и Сергей Малый
(10). Список топ-10 выглядит так:
1. Исламбек Куат - 15
2. Гафуржан Суюмбаев - 12
3. Сергей Малый - 10
4. Абзал Бейсебеков - 6
5-6. Айбол Абикен - 5
5-6. Елдос Ахметов - 5
7-10. Серикжан Мужиков - 4
7-10. Дмитрий Шомко - 4
7-10. Бауыржан Исламхан - 4
7-10. Максат Байжанов - 4
Здесь представлены лишь десять футболистов, однако за последние пять лет сразу 33 игрока сборной Казахстана зарабатывали желтые карточки. Что же касается удалений, то их не так много, а это не может не радовать. По разу красные получали Куат, Малый, Серикжан Мужиков
, Бауыржан Исламан
и Елдос Ахметов
.
Напомним, что ранее большим количеством желтых и красных карточек отметилась молодежная сборная Казахстана
в рамках отборочного цикла Евро-2021, игроки которой за десять туров получили больше 30 карточек.
Ранее стало известно о том, что главным тренером сборной Казахстана был назначен Талгат Байсуфинов
.
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