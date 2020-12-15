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Футболисты сборной Казахстана получили больше 100 желтых карточек за пять лет. У самого грубого аж 15 "горчичников"

Выделили главных "любимчиков" судей.

Футболисты сборной Казахстана получили больше 100 желтых карточек за пять лет. У самого грубого аж 15 "горчичников"
Исламбек Куат (в центре). Фото: КФФ©️
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Сборная Казахстана по футболу по праву считается одной из самых недисциплинированных в Европе. Корреспондент Vesti.kz посчитал статистику по заработанным игроками сборной желтым и красным карточкам за последние пять лет, а также выделил главных "любимчиков" судей.

Начиная с 2016 года сборная Казахстана провела 42 матча во всех турнирах и товарищеских встречах. В десяти играх команда праздновала успех, еще столько же раз была зафиксирована ничья, а в 22 случаях казахстанская дружина покидала поле проигравшей. За эти 42 матча сборная забила 44 гола и пропустила 70 мячей.


Куда более интересна статистика по заработанным карточкам. За 42 игры казахстанские футболисты получили 107 желтых и пять красных карточек. В среднем сборники получают по 2,5 предупреждения за игру, что является довольно высоким показателем. Лидером среди игроков является полузащитник Исламбек Куат, который за пять лет получил 15 желтых карточек. Следом расположились защитники Гафуржан Суюмбаев (12) и Сергей Малый (10). Список топ-10 выглядит так:

1. Исламбек Куат - 15
2. Гафуржан Суюмбаев - 12
3. Сергей Малый - 10
4. Абзал Бейсебеков - 6
5-6. Айбол Абикен - 5
5-6. Елдос Ахметов - 5
7-10. Серикжан Мужиков - 4
7-10. Дмитрий Шомко - 4
7-10. Бауыржан Исламхан - 4
7-10. Максат Байжанов - 4

Здесь представлены лишь десять футболистов, однако за последние пять лет сразу 33 игрока сборной Казахстана зарабатывали желтые карточки. Что же касается удалений, то их не так много, а это не может не радовать. По разу красные получали Куат, Малый, Серикжан Мужиков, Бауыржан Исламан и Елдос Ахметов.

Напомним, что ранее большим количеством желтых и красных карточек отметилась молодежная сборная Казахстана в рамках отборочного цикла Евро-2021, игроки которой за десять туров получили больше 30 карточек.

Ранее стало известно о том, что главным тренером сборной Казахстана был назначен Талгат Байсуфинов.

 

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Метки:
Футбол Сборная РК по футболу Куат Исламбек Исламхан Бауыржан Байсуфинов Талгат Казахстан Аль-Айн ФК

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