Футболиста сборной Казахстана дисквалифицировали. Подробности

Защитник сборной Казахстана и "Тобола" Александр Марочкин дисквалифицирован Контрольно-дисциплинарного комитета, сообщает официальный сайт КФФ.

Футболист был наказан за красную карточку в матче с "Ордабасы". Санкциям подверглись и некоторые другие казахстанские клубы, которые должны выплатить денежные штрафы.

Решения КДК

КПЛ-2022

"Ордабасы" - "Тобол"

За лишение соперника явной возможности забить гол, в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента игрока команды "Тобол" Александра Марочкина дисквалифицировать на один матч. Срок дисквалификации считать с 10 апреля 2022 года.

За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в получении предупреждений пятью игроками команды, в соответствии с пунктом 1 статьи 48 Дисциплинарного регламента на ФК "Тобол", наложить штраф в размере 100 МРП. ФК "Тобол" оплатить штраф до 13 мая 2022 года включительно.

"Шахтер" - "Мактаарал"

За неподобающее поведение зрителей, выразившееся в выходе на поле болельщика для фотографирования на 51 минуте игры, в соответствии с пунктом 1 статьи 63 Дисциплинарного регламента на ФК "Шахтер", наложить штраф в размере 100 МРП. ФК "Шахтер" оплатить штраф до 13 мая 2022 года включительно.

Кубка Республики Казахстан по футболу

"Кыран" – Академия "Оңтүстік"

За физическое воздействие, выразившееся в агрессивном поведении и ударе соперника рукой в лицо после остановки игры, в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента игрока команды "Кыран" Алмаза Хамытбекова дисквалифицировать на пять матчей. Срок дисквалификации считать с 7 апреля 2022 года.

Aqtobe City - "Жетысу"

За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в получении предупреждений шестью игроками команды, в соответствии с пунктом 1 статьи 48 Дисциплинарного регламента на ФК Aqtobe City, наложить штраф в размере 50 МРП. ФК Aqtobe City оплатить штраф до 13 мая 2022 года включительно.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Кайрат 5 3 2 0 5-1 11 2 Шахтер 4 3 1 0 10-2 10 3 Тобол 5 3 1 1 7-3 10 4 Каспий 5 3 1 1 4-2 10 5 Астана 5 3 0 2 6-5 9 6 Ордабасы 5 2 1 2 7-5 7 7 Атырау 5 2 1 2 4-4 7 8 Актобе 5 2 1 2 5-6 7 9 Тараз 5 1 2 2 3-4 5 10 Аксу Ак 4 1 1 2 3-4 4 11 Акжайык 4 1 1 2 1-3 4 12 Кызыл-Жар 5 1 1 3 2-5 4 13 Туран 4 0 2 2 0-4 2 14 Махтаарал 5 0 1 4 3-12 1 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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