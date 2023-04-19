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Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Федерация футбола подала в суд на Профессиональную лигу Казахстана. Подробности

Федерация футбола подала в суд на Профессиональную лигу Казахстана. Подробности
©КФФ

Казахстанская федерация футбола подала иск в суд на Профессиональную футбольную лигу, сообщает корреспондент Vesti.kz. Как подтвердили в КФФ, причиной стало подписание нового партнера для Кубка Казахстана.

Так, КФФ, которая владеет правами на проведение соревнований в стране, сотрудничает с букмекерской компанией Olimpbet. ПФЛК же презентовала сотрудничество с Fonbet.

- Казахстанская федерация футбола (КФФ) подтверждает факт подачи иска к ОЮЛ "Ассоциация "Профессиональная футбольная лига Казахстана" (ПФЛК), - сообщили в Федерации футбола. - Вопрос правоспособности ПФЛК в части подписания нового спонсора футбольных игр без соответствующего разрешения КФФ в настоящее время находится на рассмотрении судебных органов. Однозначно можем утверждать, что на сегодня ПФЛК не правомочна предпринимать какие-либо действия без согласования с КФФ в части назначения официальных спонсоров и партнеров, использования неутвержденного КФФ наименования и символики Кубка, освещения и трансляции матчей Кубка, определения производителей спортивной экипировки и прочего. Соответствующий запрет на вышеперечисленные действия ПФЛК официально наложен определением суда.

- Получается, ПФЛК подписала контракт со спонсором, не обсудив это с КФФ?

- КФФ является единственной в РК аккредитованной (на международном и национальном уровнях) организацией по развитию и популяризации футбола в стране, а также является исключительным правообладателем имущественных прав на организацию и проведение соревнований по футболу республиканского значения.

Согласно договору с ПФЛК, в целях проведения соревнований, переданный ПФЛК объем прав не включает имущественное право, позволяющее последней самостоятельно принимать решение о размещении рекламы третьих лиц.

Обращений в адрес КФФ со стороны ПФЛК о вопросе согласования размещения рекламы от третьих лиц не поступало. Заключение и определение нового титульного спонсора Кубка РК по футболу не подтверждены решением уполномоченных органов КФФ.

- Как будет обстоять ситуация со спонсорством на ближайших матчах Кубка?

- В соответствии с решением заседания Исполнительного комитета КФФ от 29 января 2021 года № 5/23 соревнованию "Кубок Республики Казахстан сезона 2023 г." присвоено наименование "OLIMPBET-Кубок Казахстана по футболу сезона 2023 г.". Иные решения Исполнительного комитета КФФ об изменении наименования и символики соревнования отсутствуют.

- Какие последствия может нести за собой такое действие со стороны ПФЛК?

- Решение ПФЛК о смене титульного спонсора Кубка РК по футболу не только не имеет правовых оснований, это удар по деловой репутации футбольных организаций страны, подрыв репутационных позиций перед ФИФА и УЕФА.

ПФЛК создает угрозу срыва футбольного турнира и может подвести клубы к получению штрафных санкций по ранее заключенным спонсорским соглашениям, что, очевидно, обуславливает реальный финансовый риск для региональных бюджетов. Общая минимальная неустойка для клубов составляет порядка 1,8 миллиарда тенге, а возможно, и в разы больше, ведь штраф начисляется за каждое нарушение отдельно. Что касается самой федерации, то здесь риск неустоек по возможным перекрестным дефолтам оценивается в размере 12 миллиардов тенге штрафа.

Именно поэтому КФФ, следуя своим уставным целям, не могла бездействовать и была вынуждена обратиться в суд для обеспечения защиты прав и законных интересов клубов и имиджа Республики Казахстан в мировом футбольном сообществе.

Турнирная таблица "Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022"

Группа A

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 6 5 1 0 15-6 16
2 Ордабасы 6 3 0 3 9-8 9
3 Атырау 6 2 1 3 6-11 7
4 Аксу Ак 6 0 2 4 3-8 2

Группа B

Участник И В Н П М О
1 Кайсар 6 4 1 1 11-7 13
2 Акжайык 6 3 1 2 9-6 10
3 Каспий 6 3 1 2 10-9 10
4 Кызыл-Жар 6 0 1 5 4-12 1

Группа C

Участник И В Н П М О
1 Тараз 6 3 3 0 17-8 12
2 Мактаарал 6 3 1 2 11-9 10
3 Актобе 6 2 2 2 6-6 8
4 Тобол 6 1 0 5 7-18 3

Группа D

Участник И В Н П М О
1 Астана 6 3 3 0 17-7 12
2 Шахтер 6 3 1 2 13-14 10
3 Туран 6 1 2 3 5-9 5
4 Жетысу 6 0 4 2 4-9 4

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