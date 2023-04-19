Федерация футбола подала в суд на Профессиональную лигу Казахстана. Подробности

Казахстанская федерация футбола подала иск в суд на Профессиональную футбольную лигу, сообщает корреспондент Vesti.kz. Как подтвердили в КФФ, причиной стало подписание нового партнера для Кубка Казахстана.

Так, КФФ, которая владеет правами на проведение соревнований в стране, сотрудничает с букмекерской компанией Olimpbet. ПФЛК же презентовала сотрудничество с Fonbet.

- Казахстанская федерация футбола (КФФ) подтверждает факт подачи иска к ОЮЛ "Ассоциация "Профессиональная футбольная лига Казахстана" (ПФЛК), - сообщили в Федерации футбола. - Вопрос правоспособности ПФЛК в части подписания нового спонсора футбольных игр без соответствующего разрешения КФФ в настоящее время находится на рассмотрении судебных органов. Однозначно можем утверждать, что на сегодня ПФЛК не правомочна предпринимать какие-либо действия без согласования с КФФ в части назначения официальных спонсоров и партнеров, использования неутвержденного КФФ наименования и символики Кубка, освещения и трансляции матчей Кубка, определения производителей спортивной экипировки и прочего. Соответствующий запрет на вышеперечисленные действия ПФЛК официально наложен определением суда.



- Получается, ПФЛК подписала контракт со спонсором, не обсудив это с КФФ?



- КФФ является единственной в РК аккредитованной (на международном и национальном уровнях) организацией по развитию и популяризации футбола в стране, а также является исключительным правообладателем имущественных прав на организацию и проведение соревнований по футболу республиканского значения.

Согласно договору с ПФЛК, в целях проведения соревнований, переданный ПФЛК объем прав не включает имущественное право, позволяющее последней самостоятельно принимать решение о размещении рекламы третьих лиц.

Обращений в адрес КФФ со стороны ПФЛК о вопросе согласования размещения рекламы от третьих лиц не поступало. Заключение и определение нового титульного спонсора Кубка РК по футболу не подтверждены решением уполномоченных органов КФФ.



- Как будет обстоять ситуация со спонсорством на ближайших матчах Кубка?



- В соответствии с решением заседания Исполнительного комитета КФФ от 29 января 2021 года № 5/23 соревнованию "Кубок Республики Казахстан сезона 2023 г." присвоено наименование "OLIMPBET-Кубок Казахстана по футболу сезона 2023 г.". Иные решения Исполнительного комитета КФФ об изменении наименования и символики соревнования отсутствуют.



- Какие последствия может нести за собой такое действие со стороны ПФЛК?



- Решение ПФЛК о смене титульного спонсора Кубка РК по футболу не только не имеет правовых оснований, это удар по деловой репутации футбольных организаций страны, подрыв репутационных позиций перед ФИФА и УЕФА.

ПФЛК создает угрозу срыва футбольного турнира и может подвести клубы к получению штрафных санкций по ранее заключенным спонсорским соглашениям, что, очевидно, обуславливает реальный финансовый риск для региональных бюджетов. Общая минимальная неустойка для клубов составляет порядка 1,8 миллиарда тенге, а возможно, и в разы больше, ведь штраф начисляется за каждое нарушение отдельно. Что касается самой федерации, то здесь риск неустоек по возможным перекрестным дефолтам оценивается в размере 12 миллиардов тенге штрафа.

Именно поэтому КФФ, следуя своим уставным целям, не могла бездействовать и была вынуждена обратиться в суд для обеспечения защиты прав и законных интересов клубов и имиджа Республики Казахстан в мировом футбольном сообществе.