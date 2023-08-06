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Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Европейский клуб заинтересован в трансфере казахстанского вундеркинда

Европейский клуб заинтересован в трансфере казахстанского вундеркинда
©qjl.kz

Полузащитник "Аксу" Тамерлан Агиманов попал в сферу интересов кипрского клуба "Красава", владельцем которого является российский блогер и бывший футболист Евгений Савин, передают Vesti.kz

"Я приехал посмотреть футболиста Агиманова, он сейчас главная звезда QJ League. Мы готовы его пригласить в ноябре на просмотр в ФК "Красава". Я знаю, что он играет в "Аксу", спокойно", - сказал Савин в предматчевой студии QJ League.

16-летний Агиманов проводит второй сезон в профессиональном футболе. В этом году хавбек принял участие в пяти играх КПЛ. Также на его счету девять игр за сборную Казахстана U-17. 

ФК "Красава" был основан Савиным в России, но затем он перевез клуб на Кипр. В прошлом сезоне команда "Красава" финишировала на 11 месте во втором дивизионе чемпионата Кипра.  

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 17 13 3 1 36-12 42
2 Астана 18 12 3 3 23-14 39
3 Актобе 17 10 5 2 31-15 35
4 Кайрат 17 8 5 4 31-24 29
5 Кызылжар 17 9 2 6 18-15 29
6 Тобол 15 8 2 5 19-18 26
7 Атырау 18 6 6 6 20-22 24
8 Жетысу 18 7 3 8 18-25 24
9 Кайсар 17 6 3 8 18-20 21
10 Шахтер 18 5 4 9 21-25 19
11 Окжетпес 17 4 2 11 14-23 14
12 Каспий 18 3 5 10 20-31 14
13 Мактаарал 17 3 3 11 17-25 12
14 Аксу Пв 18 3 2 13 15-32 11

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Метки:
Аксу ФК КПЛ Кипр

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