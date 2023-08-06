Европейский клуб заинтересован в трансфере казахстанского вундеркинда

Полузащитник "Аксу" Тамерлан Агиманов попал в сферу интересов кипрского клуба "Красава", владельцем которого является российский блогер и бывший футболист Евгений Савин, передают Vesti.kz.
"Я приехал посмотреть футболиста Агиманова, он сейчас главная звезда QJ League. Мы готовы его пригласить в ноябре на просмотр в ФК "Красава". Я знаю, что он играет в "Аксу", спокойно", - сказал Савин в предматчевой студии QJ League.
16-летний Агиманов проводит второй сезон в профессиональном футболе. В этом году хавбек принял участие в пяти играх КПЛ. Также на его счету девять игр за сборную Казахстана U-17.
ФК "Красава" был основан Савиным в России, но затем он перевез клуб на Кипр. В прошлом сезоне команда "Красава" финишировала на 11 месте во втором дивизионе чемпионата Кипра.
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