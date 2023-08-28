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Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Европейский футбольный клуб объявил о переходе полузащитника сборной Казахстана

Европейский футбольный клуб объявил о переходе полузащитника сборной Казахстана
©instagram.com/fckoper

Словенский ФК "Копер" официально объявил о переходе полузащитника сборной Казахстана Рамазана Оразова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Рамазан Оразов – новый футболист ФК "Копер". 25-летний полузащитник является постоянным игроком стартового состава национальной сборной Казахстана. Он подписал двухлетний контракт и будет носить футболку под номером 10", - говорится в сообщении клуба. 

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Напомним, что ранее Оразов попрощался со своим последним клубом - костанайским "Тоболом". После этого "Копер" представил казахстанца в оригинальном видеоролике. 

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Метки:
Оразов Рамазан Словения Сборная РК по футболу

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