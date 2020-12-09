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"Эти игры покажут, на что мы способны". Нурдаулетов - о жеребьевке ЧМ-2022, допуске болельщиков и "Астана Арене"

Стартуем в новом цикле матчем с Францией.

"Эти игры покажут, на что мы способны". Нурдаулетов - о жеребьевке ЧМ-2022, допуске болельщиков и "Астана Арене"
Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Директор Департамента национальных сборных команд Казахстанской федерации футбола Кайрат Нурдаулетов в интервью корреспонденту Vesti.kz высказал свое мнение об итогах жеребьевки европейской квалификации ЧМ-2020 и рассказал, насколько вероятно присутствие болельщиков на матчах нашей команды. Также он назвал стадион, на котором пройдут все домашние игры сборной Казахстана в предстоящем цикле. 

- Кайрат, сборная Казахстана оказалась в непростой, но очень интересной отборочной группе к ЧМ-2022. Как лично вы восприняли такой подбор соперников?

- Действительно сложная группа, с такими командами будет интересно сыграть, тем более с некоторыми из них мы еще ни разу не встречались. Любопытно проверить себя в матчах с такими командами, как Франция, Украина, Босния и Герцеговина и Финляндия, эти игры покажут, на что мы способны. 

- Перед сборной будет стоять задача набрать определенное количество очков в этой группе?

- Не хотелось бы давать прогнозы. Естественно, чем больше очков мы наберем, тем лучше, но сейчас сложно предполагать, сколько именно их будет в итоге. В целом, мне кажется, задача должна состоять не в количестве очков, а в том, какое место мы хотим занять и будем ли претендовать на выход в финальную часть.

- То есть федерация может всерьез поставить задачу занять первое или второе место?

- Нет, это исключительно мое мнение, тем более сейчас федерация не может говорить о задачах, поскольку не назначен новый главный тренер национальной сборной. Но еще раз повторюсь, мы не должны думать о количестве очков, задачи должны быть турнирные - выход из группы, выход в стыковые матчи. 
   
- Вполне естественно болельщиков интересует, смогут ли они поддержать сборную в домашних матчах предстоящего цикла?

- Вы же знаете, что со стороны УЕФА уже есть разрешение о допуске 30 процентов болельщиков на стадион, но все по-прежнему зависит от ситуации в каждой отдельной стране на определенный период времени. Безусловно, мы надеемся, что в Казахстане все будет хорошо и мы сможем вернуть болельщиков на стадион, все этого ждут и особенно - футболисты. 

- На стадионе "Астана Арена" завершены работы по замене газона, это значит, что сборная проведет все матчи следующего отбора в столице?

- Сейчас новый газон на "Астана Арене" должен пройти лицензирование, если все будет успешно, то, скорее всего, сборная Казахстана проведет все игры отборочного цикла ЧМ-2022 в Нур-Султане. Это наш родной стадион, он более привычен для сборной и в какой-то степени дает нам преимущество. Кроме того, это столица, и матчи национальной сборной должны проходить здесь.

На данный момент уже известен календарь игр сборной Казахстана в отборочном цикле ЧМ-2022. Прямые путевки на чемпионат мира получат победители групп. Еще 12 сборных, занявших вторые места по итогам группового этапа, а также два лучших победителя Лиги наций сезона-2020/2021 по рейтингу турнира, поспорят за три места на ЧМ в стыковых матчах. Там будут сыграны три плей-офф и определены три финалиста.

 

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Метки:
КФФ Сборная РК по футболу ЧМ-2022

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