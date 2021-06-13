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Эталон технико-тактического мастерства. Как Бельгия обыграла Россию и почему сборная Казахстана далека от идеала

Экспертная оценка от экс-тренера "Рубина".

Эталон технико-тактического мастерства. Как Бельгия обыграла Россию и почему сборная Казахстана далека от идеала
Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Заслуженный тренер Казахстана Павел Черепанов в авторской колонке для Vesti.kz проанализировал стартовый матч сборной России на Евро-2020 против лидера мирового рейтинга Бельгии, а также сравнил на этом фоне выступления нашей сборной в последних играх. В частности, были сделаны выводы по каким причинам казахстанские игроки не развиваются. 

Игру сборных России и Бельгии ждали многие: специалисты, журналисты, болельщики. Это третья встреча между ними за последние два года.

Появилась возможность сравнить игру сборной Бельгии с тем футболом, который показывают команды России и Казахстана.

Бельгия возглавляет рейтинг ФИФА.  Атака - стихия команды. Она играет разнообразно, изобретательно, быстро продвигает мяч вперед.

Тренд современного футбола – скоростное продвижение в атаку. Это про них - "красных дьяволов". 

Казахстанская аналитическая группа CreoSoccer.kz много раз размещала информацию, что скорость продвижения мяча можно оценить с помощью передач в активную выгодную позицию.

Методика показала высокую информативность при анализе матчей Кубка Конфедераций, ЧМ-18 и чемпионата Казахстана.

Под информативностью понимается взаимосвязь между зарегистрированными показателями и результатом в одном матче, серии игр или всего турнира.

Передачи в активную выгодную позицию регистрируются на половине поля соперника, если игрок был в движении, на скорости, а после приема мяча продолжал двигаться с ним к воротам.                  

 Количество и точность этих передач позволяют оценить умение команды использовать свободное пространство для скоростного продвижения мяча к воротам соперника.

Это умение и есть технико-тактическое мастерство.

Оно помогает эффективно действовать:

1.    В простых ситуациях, которые решаются короткой или длинной передачей.

2.    В сложных, при розыгрыше комбинаций: "стенка", "пас на третьего", "забегание", "скрытый пас", "пропуск мяча", "скрещивание", "пас пяткой".

 Алгоритм получения итогового показателя учитывает удары в створ и голы, как главный результат атакующих действий.

Мастерство оценивается в процентах:

85 % и выше – безупречное, 84 – 75 – высокое, 74 – 65 – выше среднего, 64 – 55 – среднее, 54 – 45 – ниже среднего, 44 – 35 – низкое, 34 и меньше – очень низкое.

1.    Качество футбола сборной Бельгии можно принять за эталон технико-тактического мастерства.

2.    Вчера, Бельгия победила, не приложив к этому максимальных усилий.

3.    Статистика подтверждает ранее сделанный вывод из анализа более 1000 матчей – в четырех случаях из пяти побеждают команды, если скорость продвижения мяча в атаку выше, чем у соперников.

Комментарий

1.    Соперники и составы сборной страны разные, результат один - очень низкий уровень мастерства.

2.     В тренировках наших команд, всех возрастов, используется большое количество "квадратов" и других упражнений без ворот. Как научить быстро продвигать мяч к воротам, когда их нет?

3.    Руководители, тренеры, специалисты, журналисты, болельщики очень много рассуждают про футбол.

4.     Непосредственно о футболе говорят мало и неохотно.

5.    Представим, что в ПФЛК стали о нем говорить. Могли бы сделать что-то важное, злободневное. Регламент изменили так, что клубы стали кровно заинтересованы в подготовке квалифицированных казахстанских футболистов.

6.     Спорткомитет и Федерация поговорили бы о футболе, затем посовещались о нем в Правительстве. В итоге подписали договор о сотрудничестве, вместо никому не нужных Стратегий. В договор включили пункт о персональной ответственности за престиж Казахстана на международной арене.

7.    Все, в том числе мастерство, быстро повысится и поднимется.

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Метки:
Чемпионат Европы по футболу Евро-2020 Сборная РК по футболу ЧМ-2022 Сборная России по футболу Бельгия

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