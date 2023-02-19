Действующий рекордсмен среди клубов КПЛ завершил карьеру в 32 года

Многолетний вратарь кокшетауского "Окжетпеса" Руслан Абжанов завершил карьеру, сообщает корреспондент Vesti.kz.

За клуб из Кокшетау 32-летний воспитанник степногорского "Химика" выступал с 2007 года. После дебюта за "Окжетпес" Абжанов ни разу не менял команду и по количеству проведенных сезонов в одном клубе был действующим рекордсменом среди казахстанских футболистов.

Всего в КПЛ Абжанов сыграл 38 игр. Также играл за "Окжетпес" в первой лиге и за молодежную команду "синегорцев" во второй лиге.

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