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Десять матчей без поражений и супербомбардир. Как "Женис" набрал ход и рвется в первую лигу

Десять матчей без поражений и супербомбардир. Как "Женис" набрал ход и рвется в первую лигу
©ФК "Женис"
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)

Возродившийся столичный "Женис" набрал мощную форму во второй лиге Казахстана. Беспроигрышная серия "желто-синих" составляет уже десять матчей. Корреспондент Vesti.kz - о результатах трехкратных чемпионов страны и главных действующих лицах на поле.

Начало сезона "Женис" не то чтобы провалил, но команду по нескольким причинам неслабо лихорадило. Собранный в спешке коллектив, слепленный в большей степени из молодых футболистов, оставшихся без клубов, в первых шести встречах второй лиги добыл лишь одну победу. И за этим было грустно наблюдать, ведь атмосфера на матчах столичных была по-настоящему футбольной. 

Фанаты "Жениса" никогда никуда не пропадали. И эти преданные болельщики дождались возвращения команды в большой футбол. Во второй лиге у команды нет конкурентов в поддержке фанатами, и это очень мотивирует футболистов.

11 июня "Женис" проиграл соседям из СДЮСШОР № 8, которые на тот момент были словно неуязвимыми, - 0:1. Пять очков в шести матчах, и наличие внутренних сомнений касательно того, что клубу удастся сходу запрыгнуть из второй лиги в первую.

Но с того момента и началось полное доминирование "Жениса" над своими соперниками. За эти два с половиной месяца подопечные Егора Азовского одержали девять побед, один раз сыграли вничью и ни разу не проиграли:

"Женис" 4:1 "SD Family"
"Жас Кыран" 1:2 "Женис"
"Женис" 3:0 "Аксу-Павлодар"
"Окжетпес М" 0:1 "Женис"
"Женис" 2:1 "Тобол М"
"Женис" 3:0 "Шахтер М"
"Рузаевка" 1:5 "Женис"
"Женис" 1:0 "Жетысу М"
"Алтай" 0:0 "Женис"
"Женис" 1:0 СДЮСШОР № 8

Десять матчей, в которых команда набрала 28 очков из 30 возможных. За это время  футболисты "Жениса" забили 22 гола, пропустив всего четыре. В текущем сезоне ни одна команда второй лиги не обладает столь надежной защитой, какой может похвастаться столичная команда - 11 пропущенных голов в 16 матчах. 

Прямо сейчас "Женис" занимает четвертое место в северо-восточной конференции с 33 очками. У лидеров из молодежки "Жетысу" 35 набранных пунктов. Между этими двумя командами расположились "Астана М" (34 очка, один матч в запасе) и СДЮСШОР № 8 (33 очка, два матча в запасе). До конца чемпионата "Женису" предстоит провести еще шесть матчей. 

Лучшим бомбардиром команды является полузащитник Арсен Елемесов, которому через два дня исполнится 27 лет. На его счету 12 забитых мячей, и по этому показателю он уступает лишь троим коллегам по второй лиге. Для Елемесова это второй сверхрезультативный сезон. В позапрошлом году он настрелял 17 голов в 29 матчах второй лиги за СДЮСШОР № 8. 

Также активно себя проявляют 21-летние Нуржан Куанышкалиев, Дияр Жугунис и 18-летний Алихан Утешев, суммарно отличившиеся семью голами.

Самыми опытными игроками команды являются 38-летний Эдуард Сергиенко, а также 33-летний Сергей Надточей. У обоих по семь матчей во второй лиге, а на счету Сергиенко есть и забитый мяч. 

Остаток сезона во второй лиге обещает быть интересным. "Женис" набрал ход, а другой столичный коллектив СДЮСШОР № 8, наоборот, с победной тропы сбился. Команда, лидировавшая до этого с большим отрывом, рискует остаться позади конкурентов в битве за выход в первую лигу.

Напомним, что "Женис" был образован в 1964 году. Команда трижды становилась чемпионом Казахстана, и несколько раз участвовала в еврокубках. В 2014-м клуб был закрыт, но в этом году его удалось возродить.

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Метки:
Футбол Нур-Султан Первая лига Казахстана Жетысу ФК

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