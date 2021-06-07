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"Чемпионство "Кайрата"? У меня было двоякое чувство". Оразов - о сезоне в России, Боранбаеве, Зайнутдинове и КПЛ

Игрок не хочет возвращаться в Казахстан.

"Чемпионство "Кайрата"? У меня было двоякое чувство". Оразов - о сезоне в России, Боранбаеве, Зайнутдинове и КПЛ
Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Полузащитник сборной Казахстана Рамазан Оразов в интервью Youtube-каналу Vesti.kz рассказал, как пережил тяжелый уход из "Кайрата" и с чем связан непростой сезон в российской "Чайке". Также 23-летний игрок высказался о покоренной цели Кайрата Боранбаева, характере Бахтиера Зайнутдинова и назвал имя главного молодого таланта страны. 

Об академии "Кайрата"

- Я прошел все этапы академии, когда еще не было базы и всех условий. Мы на Майлина тренировались, когда там было два поля, у нас тогда вместо раздевалки трейлер стоял, мы зимой его сами отапливали. Потом все постепенно улучшалось. Это сейчас дети приходят, все красиво, поездки каждые два-три месяца, но раньше такого не было. 

Как туда вкладывается Кайрат Советаевич, было очевидно, что это даст плоды. Академия на хорошем уровне, они ездят на турниры не просто для красоты, а побеждают "Зенит", "Ростов". 

Расхолаживают ли условия? У нас изначально их не было, мы ездили также плацкартом два-три дня. Сейчас, да, условия лучше, но смотря на их результаты, это не влияет на ребят. Такие условия должны быть везде, в "Кайрате" как в Европе приучают, что ты спортсмен-профессионал. Так должно быть во всех городах Казахстана, это не тепличные, а профессиональные футбольные условия. 

О том, как принимали Шпилевского в "Кайрате"

- Николаич - молодой тренер, и в такой ситуации, независимо какой клуб, изначально будет недоверие. Но со временем все притерлись и нормализовалось. Конфликты? Они бывают всегда, без них невозможно, но скандалов и ругани не было. Главное, что конфликты разрешались миром. 

О своей адаптации в основной команде "Кайрата"

- Я в первый раз поехал на сборы с основой  в 2017 году. Но я тогда сыроват был или, скорее, перенапрягся, мандраж был. Тогда в команде были Аршавин, Жуков, Исламхан, Куат, Плотников - очень много людей, на которых я смотрел, подавал мячи, для меня было шоком тренироваться с ними, в одной парилке сидеть или за одним столом. Я вот на самом деле очень люблю покушать, особенно на сборах, второе люблю набрать. И вот когда поехал с основой, я ел по чуть-чуть, мне было некомфортно. 

О тяжелом уходе из "Кайрата"

- Когда я ушел из "Кайрата", у меня не было команды, мой агент искал клуб, я должен был ехать в Грецию, но я рассказывал, что случилось потом. В Латвии я должен был быть до лета, но из-за карантина все поломалось. Я сидел семь - восемь месяцев дома. Потом уехал в Латвию, но, если честно, условия там не очень хорошие. После "Кайрата", где уровень базы, полей, - это был резкий перепад. 

О переходе в "Чайку"

- Мне агент сообщил, что есть вариант поехать в ФНЛ, лично заинтересован главный тренер "Чайки" (на тот момент Магомед Адиев). Я долго не думал, посоветовался с семьей и решил поехать в Россию. Адиев мне сказал, что он меня ждал, что я буду играть и через полгода-год я должен уехать в РПЛ, что это мой уровень. Я тогда приятно удивился. Но, честно, на мой взгляд, я был не в лучших кондициях. Те семь месяцев, когда  был дома, я тренировался один, на разных полях с разными людьми, просто поддерживал тонус. Я с женой тренировался, с папой, с братом, то есть каждого задействовал (смеется). И вот в "Чайке", я думаю, тренер сразу заметил, что я не в лучших кондициях. 

До нового года я сыграл 180 минут, прошла первая часть чемпионата, но я признаю, что был не в лучшей форме. Периодически еще случались микротравмы, а говорить о них, пропускать тренировки - это не очень хорошо. Было тяжело. 

О второй половине сезона в "Чайке"

- Нынешний тренер "Чайки" (Сергей Ташуев) сразу мне сказал, что не видит меня на позиции в центре поля, он видит меня слева на фланге или под нападающим. Я сказал, что это не моя позиция. Конечно, хорошо быть универсалом как Бачека Зайнутдинов - его куда ни поставь, он везде качественно сыграет. Я тоже старался, меня ставили на левый фланг, но не очень хорошо получалось, мне не хватало там пространства, но можно было привыкнуть, если бы мне дали несколько игр, сразу такое не происходит. 

О чемпионстве "Кайрата"

- Я был очень рад за клуб, за ребят, за тренера, за Кайрата Советаевича Боранбаева - наконец-то он получил свое, переиграл "Астану". Конечно, у меня возникло двоякое чувство, я был рад, но и мог быть там. Но, думаю, все к лучшему. 

О красной карточке в составе "Чайки"

- У меня была злость на тренера и на себя. На тот момент была вспышка коронавируса в команде, большинство заболевших игроков на моей позиции. В заявке было 14-15 человек, я готовился как игрок стартового состава, потом приезжаем на стадион, и я вижу, что моей фамилии нет в основе. У меня тогда злость возникла, я переборщил, так нельзя было делать, это моя минутная слабость. Когда я получил красную, я даже не спорил с судьей. Ушел в раздевалку, сел, головой покачал и сказал себе: "Что ты сделал? Зачем?!". У меня было полчаса игрового времени, можно сделать все, что угодно - забить, отдать голевую, хорошо сыграть, можно было доказать, а я просто вышел и подвел команду. У тренера сразу меняется отношение в такой ситуации, это удаление тоже повлияло на мою первую половину сезона в "Чайке". 

О Зайнутдинове 

- Он открыл, показал правильную дорогу казахстанским игрокам. После тяжелой травмы, после того, как в тебя не верят, закидывают шапками, он закрыл всем рот своей работой, игрой. Он показал, что нужно просто молча работать, никого не слушать, мечтать и развиваться. Бачека - очень амбициозный и сильный человек. Он достигнет еще большего, хотя уже сейчас он на высоком уровне. Для нашего поколения игроков он большой пример. "Аталанта"? Мы разговаривали с ним про это, но лучше у него спросить, мое мнение - он готов к такому уровню. 

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Метки:
Кайрат ФК Сборная РК по футболу ЧМ-2022 Оразов Рамазан Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Казахстанцы за границей Боранбаев Кайрат Шпилевский Алексей КПЛ-2021

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