"Бешикташ"? Инсайдер сообщил об уходе Зайнутдинова из ЦСКА

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов уже в ближайшее время покинет ЦСКА. Об этом сообщает "Спорт Шредингера" со ссылкой на инсайдера, передают Vesti.kz.

"Вот такой инсайд от российского журналиста Юрия Алеманова: "Все идет к тому, что в ближайшее время Зайнутдинов покинет ЦСКА. Сегодня-завтра ждем очередную новость на выход".Футболист сборной Казахстана уходит в "Бешикташ"? - пишет "Спорт Шредингера" в Instagram.

Напомним, ранее стало известно об интересе к Зайнутдинову со стороны "Бешикташа" из турецкой Суперлиги, где он не будет считаться легионером.

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