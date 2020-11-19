Куат получил красную и подставил сборную. До этого были удаления в Лиге Европы, а началось все в 19 лет

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В матче последнего тура Лиги наций против команды Литвы (1:2) полузащитник сборной КазахстанаИсламбек Куат получил красную карточку и фактически обрек команду на поражение. Корреспондент Vesti.kz высчитал статистику по удалениям хавбека национальной команды и вспомнил самые запоминающиеся из них.
Для Куата это удаление стало 11-м в профессиональной карьере. Три удаления полузащитник подмосковных "Химок" заработал еще в первенстве среди дублирующих команд, выступая за "Актобе-М" и "Астану-М". Также три красные карточки Исламбек получил в составе молодежной сборной страны.
В рамках чемпионата Казахстана свое первое удаление Куат заработал в 19-летнем возрасте, защищая цвета "Актобе". Исламбек получил красную в гостевом матче восьмого тура КПЛ-2012 против "Иртыша". А вот, собственно говоря, как это случилось:
Спустя год Куат впервые удалился и в Лиге Европы. Это было первое для "Астаны" выступление в еврокубках. Соперником был болгарский "Ботев". В выездной игре казахстанский клуб был разгромлен со счетом 5:0, а Куат, вышедший в основном составе, был удален уже на 34-й минуте игры.
Еще дважды видел перед собой красный цвет Исламбек, играя за "Кайрат". Оба случая пришлись на 2017 год. В марте сезон был открыт игрой за Суперкубок страны, в которой алматинцы победили "Астану" со счетом 2:0. Голами отличились Сесар Арсо и Куат. После своего забитого мяча в компенсированное время матча Исламбек, уже имевший желтую карточку, не сдержал эмоции, снял футболку и побежал к трибунам. В принципе, на настроении Куата это удаление никак не сказалось, можете судить сами:
Более запоминающийся эпизод произошел 10 мая во время матча четвертьфинала Кубка Казахстана. "Кайрат" дома обыграл "Иртыш" со счетом 2:0. Победу алматинцам принесли голы Жерара Гоу и Иво Иличевича. На 88-й минуте встречи на поле вспыхнули настоящие страсти, когда Карлос Фонсека, поваленный на газон Гафуржаном Суюмбаевым, в ответ отправил обидчика на землю далеко не самым спортивным способом. Больше всех ситуацию "разрулить" пытался Куат, за что и был удален арбитром:
С момента вступления в УЕФА в составе сборной Казахстана удалялись уже 19 раз. Для Куата это первая красная в футболке национальной команды. Единственный, кто удалялся в матчах за сборную дважды, - это Андрей Карпович (против Греции в 2005, а также против Финляндии в 2006 году). Несколько удалений, которые должны были запомниться болельщикам сборной: