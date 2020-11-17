Мэтры из России, Вайсс и современные европейцы. Кто может заменить Билека в сборной Казахстана

Михал Билек близок к отставке с поста главного тренера сборной Казахстана независимо от того, какого результата добьется команда в ближайшем матче с Литвой. Корреспондент Vesti.kz выбрал пять свободных специалистов, которым, исходя из разных обстоятельств, может быть интересна работа в нашей стране.



Владимир Вайсс







Как же удивительно меняются оценки статуса Вайсса-тренера после того, как он не вывел сборную Грузии на чемпионат Европы. Так все-таки он вечный неудачник? Такие вопросы или даже утверждения это чудовищное заблуждение. Вайсс как правило повышал результаты в любой из команд, где работал. Он не взял в "Кайрате" чемпионство? Но многие быстро забыли, что у него в соперниках была "Астана" Станимира Стойлова - возможно, сильнейшая команда в истории казахстанского футбола, которая играла в Лиге чемпионов. Грузия? Он первый тренер, который довел ее до такого ощутимого, реального шанса, чтобы попасть на большой турнир, хотя до этого у Грузии были поколения игроков сильнее нынешнего, но так близки к Евро или к ЧМ они никогда не были.



Вайсс способен взбодрить сборную Казахстана, он знает контекст нашего футбола, он знает менталитет игроков, его эмоциональность, опыт и тактические умения органичны и эффективны в работе с национальными командами.



Юрий Семин







Крайне маловероятный кандидат, но все же - для ситуации "здесь и сейчас" его нельзя исключать. Семин очень возрастной тренер, ему уже 73 года, да, работа в сборной не требует интенсивности, но там нет маневра для ожидания, привыкания, результат необходим сразу же. Если говорить про последний опыт работы Семина со сборной, то он был очень давно и главную задачу тренер тогда не выполнил (Россия не пробилась на ЧМ-2006). Сейчас у сборной Казахстана растет новое поколение и необходимо строить команду на несколько циклов, едва ли даже столь титулованный российский специалист - это тот тренер, который будет фундаментально работать в Казахстане больше двух лет.



Курбан Бердыев







Связь Бердыева с Казахстаном по-прежнему присутствует и определенные рычаги, чтобы его привлечь к работе со сборной существуют. Но, во-первых Бердыев это дорогой тренер. Во-вторых, очень многим не только внутри сборной, но даже в федерации придется перестроится под его требования. В-третьих, у Курбана Бекиевича всегда весомая часть штаба и помощников, а это тоже деньги и затраты.



Но, безусловно, Бердыев это и большая надежда на прогресс в результатах. Он один из немногих тренеров, которого реально пригласить в сборную и при этом это не будет игра в "казино" - выиграем или нет. Шансы на то, что у сборной Казахстана под руководством Бердыева будет позитивный результат гораздо выше, чем на возможный провал.



Мирослав Джукич







Теперь перейдем к теоретическим вариантам из Европы, Мирослав Джукич один из таковых. Серб сногсшибательно начал тренерскую карьеру на родине, в 2007 году он довел молодежную сборную своей страны до финала чемпионата Европы. Правда после этого со сборными Джукич уже не работал, а серебро на Евро остается одним из главных достижений в его карьере в качестве коуча.



Тем не менее у Джукича в резюме много испанских команд, включая "Валенсию", а также опыт работы с "Партизаном", бельгийским "Мускроном" и арабским "Аль-Шабабом". Период в ОАЭ говорит о том, что Джукич не отвергает возможность поработать в не самых развитых футбольных странах, а значит и Казахстан он потенциально готов будет рассматривать.



Столе Сольбаккен







Тренер из Скандинавии - нетипичная история для нашего футбола. Но Сольбаккен это не хладнокровный, безэмоциональный норвежец, напротив он всегда выглядел темпераментным и боевым человеком, как на поле, так и на тренерской скамейке.



Главные успехи Сольбаккена в качестве тренера - это без сомнения "Копенгаген", с этим клубом он достиг многого. Да, есть подозрение, что это тренер одной команды и только для скандинавского региона, поскольку пару его зарубежных попыток нельзя назвать удачными.



Но именно характер Сольбаккена, его умение зажечь коллектив, мотивировать, быть категоричным в общении с игроками и прессой должны привлекать потенциальных работодателей. Возможно, это не самый однозначный вариант, но уж точно - самый интригующий и любопытный.



Фото: Федерации футбола Грузии© (1), РПЛ© (2), "Спорт-экспресс"© (3), УЕФА© (4), ФК "Копенгаген"© (5)