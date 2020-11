ФИФА восхитилась голом с центра поля от футболиста сборной Казахстана в матче Лиги наций

Официальный твиттер-аккаунт ФИФА отреагировал на гол полузащитника сборной Казахстана по футболу Айбола Абикена в матче Лиги наций против Албании (1:3).

"Соображая быстрее, чем соперник. #МотивационныйПонедельник от игрока сборной Казахстана Айбола Абикена", - пишет пресс-служба ФИФА.