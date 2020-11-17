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Поражение от Албании, риск вылета в дивизион D и осторожность. Почему Билек покинет сборную Казахстана

Дело не только в результатах.

Поражение от Албании, риск вылета в дивизион D и осторожность. Почему Билек покинет сборную Казахстана
Михал Билек. Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Сборная Казахстана близка к провалу по итогам выступления в групповом этапе Лиги наций сезона-2020/21. Корреспондент Vesti.kz разобрал действия главного тренера и футболистов, а также образ Михала Билека после очередного поражения нашей команды в Тиране. 

Покатилов снова допустил ошибку 




В ходе всего цикла Стас Покатилов играл достаточно уверенно, надежно, и в нем уже наблюдается опыт взрослого, состоявшегося вратаря (хотя для его позиции он еще молод - 27 лет). Например, он неплохо сыграл первый матч с Албанией (0:0), выручил в нескольких эпизодах и, можно сказать, повлиял на результат. Но так случается, что качественные отрезки у Стаса все равно контрастируют с ошибками в неочевидных ситуациях. Игра на выходах вообще не самое сильное качество у большинства казахстанских вратарей, и в Тиране второй гол случился как раз после того, как Покатилов неудачно пошел на мяч. Вот в этом вся разница: в Алматы "кайратовец" сыграл почти без помарок, в Тиране допустил ее - и это сразу же отразилось на счете. Но надо заметить, что Покатилов вполне заслуженно первый номер в сборной, пока нет никого, кто готов навязать ему конкуренцию на длинной дистанции. Возможно, скоро начнут  расти сразу три талантливых вратаря из "молодежки", но пока эта позиция безальтернативна. 

Билек выпустил максимально оборонительный состав 



Мы гадали, кто выйдет в тройке полузащитников на матч с Албанией, поскольку позиции Куата и Абикена угадывались сразу. Билек, как всегда, решил пойти по самому осторожному пути, сделав крен в сторону надежности обороны. В итоге выход Бейсебекова особо ничего не дал команде ни в обороне, ни в атаке. Вышедший во втором тайме Асхат Тагыберген придал команде чуть больше атакующей направленности и пытался создать хоть какую-то мысль при контроле мяча. Вероятно, из-за этого стартового выбора полузащитников мы серьезно проиграли Албании по части количества передач (581-380), точности передач (85-76 процентов) и владения мячом (60-40). Очень сложно больше владеть мячом, если качества и стиль твоих полузащитников больше заточены на разрушение.    

Игроки прогрессируют, сборная - нет 



Когда Ян Вороговский говорит о том, что сборная прогрессирует, эти слова стоит воспринять как вполне искренние. Ян смотрит на ситуацию в качестве футболиста, он наверняка видит, как выросли тот же Абикен, Алип или Аймбетов, и оценивает это как общий прогресс. Хотя именно в командном смысле сборная совсем не прибавляет, иначе она не была бы на последнем месте в группе. Если представить, что в сборную возвращаются все игроки, которые по разным причинам за нее сейчас не выступают, то выходит действительно очень крепкий костяк из качественных игроков. Но, к сожалению, тренерского влияния на построение команды пока недостаточно, оно малозаметно. Сборная играет словно по шаблону, в ней нет тонких тактических идей, а все то, что создается неординарным способом в игре, - это индивидуальная заслуга футболистов. 

Билек - очень рассудительный и спокойный тренер, но часто это не те добродетели, которые работают в казахстанском футболе. Станимир Стойлов умел мотивировать и дисциплинировать команду. Юрий Красножан вел очень глубокую работу по анализу игроков, пытался максимально спрятать слабые стороны футболистов и вывести на новый уровень сильные, при этом он очень много работал над тактикой. Билек производит впечатление ответственного офисного работника, который приходит в десять утра, уходит семь вечера, и его труд изначально не нацелен оставить след в истории. Хотя кто-то скажет: он набрал десять очков в прошлом цикле и разгромил Шотландию. И это очень неплохо, но вот только сейчас Казахстан рискует вылететь в дивизион к Мальте, Андорре и Сан-Марино. И это тоже история, правда мы в нее не войдем, а вляпаемся.    

Фото: КФФ© (1,2), fshf.org© (1)

 

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Метки:
Сборная РК по футболу Билек Михал Лига наций Албания

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