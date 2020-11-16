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"Мы должны были занимать первое-второе место". Экс-игрок сборной Казахстана - о матче с Албанией и голе Абикена

Команда Билека является аутсайдером в группе Лиги наций.

"Мы должны были занимать первое-второе место". Экс-игрок сборной Казахстана - о матче с Албанией и голе Абикена
Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Бывший защитник сборной Казахстана Фархадбек Ирисметов в интервью Vesti.kz высказал свое мнение о прошедшем матче с Албанией, где команда Михала Билека уступила со счетом 1:3. Также он вспомнил, кто забивал до Айбола Абикена с центра поля и отметил развитие некоторых игроков.

- Фархадбек, ваше главное впечатление от прошедшего матча?


- Обидно прежде всего за результат. В целом мы неплохо играли весь цикл, но в итоге сейчас мы на последнем месте - это крайне неприятно. Обидно за ребят и страну. У нас сейчас неплохой подбор игроков, многие ребята соответствуют европейскому уровню, но результат оставляет желать лучшего.  

- Все три пропущенных гола пришли со стандартов - это симптом или так сложилось в конкретном матче?

- Я бы не стал обобщать это в целую проблему. К сожалению, у нас много таких неоднозначных эпизодов в этом цикле, с Беларусью тоже были такие ошибки... Но мне не хотелось бы кого-то лично обвинять в ошибках. 

- Гол Абикена. Вы когда-нибудь видели что-то подобное в своей карьере?

- Бывало такое. Я рад за Абикена и за всех "кайратовцев", пользуясь случаем, хочу поздравить их с чемпионским титулом. Что касается гола, я помню, что Самат (Смаков) такие вещи часто делал на тренировках, даже с более дальней дистанции забивал, причем в официальных матчах тоже случалось. Гол, конечно, красивый, но очков он нам не принес.

- Ян Вороговский сказал, что сборная все равно прогрессирует, согласны?

- Я с ним согласен. Именно индивидуально игроки действительно прогрессируют. В частности, тот же Ян сильно прибавил.   

- Если займем последнее место в группе, это будет катастрофа?

- Оценки и отчет по выступлениям пусть дает главный тренер. Я считаю, что мы должны были легко занимать первое-второе место, а в итоге мы на последнем - это неприятно и даже не хочется обсуждать. 
 
Напомним, что после поражения в Тиране сборная Казахстана потеряла шансы на первое место в группе и замыкает квартет в Лиге наций, имея в своем активе четыре очка. В заключительном матче нынешнего цикла казахстанцы сыграют против Литвы в Алматы 18 ноября.

 

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Метки:
Сборная РК по футболу Лига наций Билек Михал Вороговский Ян Албания Футбол

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