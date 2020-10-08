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"Приоритет - игра за рубежом". Дебютант сборной Казахстана - о контракте с "Жетысу", предложениях из КПЛ и Левандовски

Он рассказал о поступавших предложениях.

"Приоритет - игра за рубежом". Дебютант сборной Казахстана - о контракте с "Жетысу", предложениях из КПЛ и Левандовски
Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Новобранец сборной Казахстана по футболу Айбар Жаксылыков в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал, каким был его первый разговор с главным тренером команды Михалом Билеком, на кого из звездных нападающих он ориентируется и где хочет продолжить карьеру в будущем. 23-летний игрок является воспитанником ФК "Жетысу"

- Айбар, был ли у вас уже разговор с Билеком, говорил ли он о функциях форварда в сборной?


- Да, был разговор, тренер спросил, на какой позиции я себя хорошо чувствую -  центрфорвард или на одном из флангов. Также рассказал кое-какие нюансы по игре. 

- Есть ли в мировом футболе нападающий, с которого вы берете пример?

- Среди мировых форвардов - Роберт Левандовски, который каждый год забивает по 30-40 мячей. 

- Какие лично у вас ожидания от матчей с Албанией и Беларусью? Способна ли команда набрать шесть очков?

- Думаю, да, команда способна набрать максимум, если выполним тренерскую установку на сто процентов.

- Недавно Али Алиев сказал, что вы легко могли бы заменить Эсеолу в "Кайрате", как считаете, готовы ли к следующему шагу в клубной карьере и были ли предложения от больших казахстанских команд?

 - Да, в Казахстане были предложения в том году, но у меня действующий контракт с "Жетысу" до 2021 года. И еще для меня приоритет - игра за рубежом, хочу проявить себя там. 

- Раньше вас не вызывали в сборную ни на юношеском, ни на молодежном уровне. Расскажите, что помогло раскрыться? Может быть, повлиял Дмитрий Огай? 

- Да, вы правы, раньше меня не вызывали, но это футбол, никогда не надо сдаваться, надо продолжать работать и еще раз работать. Заслуга Дмитрия Алексеевича, конечно, есть, я благодарен ему за предоставленную возможность проявить себя.

- Уже не раз вы говорили, что нацелены играть в Европе, был ли уже шанс уехать и в каком чемпионате хотелось бы оказаться?

- Шансов уехать пока не было, а по чемпионату я даже не знаю. 

Напомним, что Жаксылыков впервые получил вызов в сборную Казахстана на ближайшие матчи Лиги наций против Албании и Беларуси. В нынешнем сезоне КПЛ 23-летний нападающий забил за "Жетысу" два гола в десяти матчах, в прошлом году на его счету было шесть голов в 24 играх.

 

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Метки:
Сборная РК по футболу КПЛ-2020 Жетысу ФК Билек Михал

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