Сборная Казахстана перед матчами Лиги наций может провести товарищескую встречу с Кыргызстаном

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Угадай и выиграй кепку GGG!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
КПЛ Первая лига Кубок Казахстана
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Сборная Казахстана перед матчами Лиги наций может провести товарищескую встречу с Кыргызстаном

Последний раз команды встречались четыре года назад.

Сборная Казахстана перед матчами Лиги наций может провести товарищескую встречу с Кыргызстаном
Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
1

Сборная Казахстана перед ближайшими играми Лиги наций, возможно, проведет в Алматы товарищеский матч против команды Кыргызстана, сообщает корреспондент Vesti.kz. Контрольная встреча между соперниками может состояться 7 октября.

Учебно-тренировочные сборы подопечные Михала Билека начнут в понедельник, 5 октября. 


Напомним, что 11 октября сборная Казахстана сыграет домашний матч с Албанией. Матч состоится на Центральном стадионе Алматы, а в ночь на 15 сборная под руководством Билека октября проведет гостевую встречу против Беларуси.

Ранее команды Казахстана и Кыргызстана встречались восемь раз: пять побед на счету казахстанцев, два раза соперники играли вничью и один раз побеждал Кыргызстан.  

Казахстан - Кыргызстан: статистика личных встреч

26.09.1992. Бишкек. Кыргызстан - Казахстан 1:1;
25.10.1992. Кызылорда. Казахстан - Кыргызстан 2:0;
17.04.1994. Ташкент (Узбекистан). Кыргызстан - Казахстан 0:0;
05.07.2006. Алматы. Казахстан - Кыргызстан 1:0;
07.03.2007. Шымкент. Казахстан - Кыргызстан 2:0;
01.06.2012. Алматы. Казахстан - Кыргызстан 5:2;
05.09.2014. Астана. Казахстан - Кыргызстан 7:1;
30.08.2016. Бишкек. Кыргызстан - Казахстан 2:0.

Напомним, что главный тренер сборной Казахстана Михал Билек уже огласил расширенный состав команды на ближайший сбор. Также в КФФ прокомментировали, насколько вероятно присутствие болельщиков на домашней игре Казахстана в Алматы против Албании. 

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Сборная РК по футболу Лига наций Кыргызстан Алматы Билек Михал

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
14:57
Футбол

Лучший бомбардир "Астаны" получил вызов в сборную на матчи Лиги наций
Сегодня
13:44
Футбол

"Вставай, вас и так 14". Защитник "Тараза" потроллил судейство в матче с "Ордабасы"
Сегодня
13:06
Футбол

Сборная Казахстана перед матчами Лиги наций может провести товарищескую встречу с Кыргызстаном
Сегодня
11:42
Футбол

Удар от Лава под перекладину и красота от Манзорро. Выбери лучший гол 12-го тура КПЛ-2020
Сегодня
07:18
Футбол

Владение мячом, настрой и вера. Почему победа "Каспия" над "Астаной" не совсем сенсация
Вчера
20:48
Футбол

"Тобол" обыграл "Жетысу" в 12-м туре КПЛ и сместил "Ордабасы" с третьего места в чемпионате
Вчера
20:02
Футбол

"Радуюсь успехам Вагнера". Лучший бомбардир КПЛ - о неудобных "Астане" и "Кайрате", бразильской диаспоре и конине
Вчера
19:19
Футбол

Стало известно о состоянии футболиста "Шахтера", потерявшего сознание в матче с "Кайратом"
Вчера
19:00
Футбол

В КФФ прокомментировали возможность проведения матча сборной Казахстана со зрителями
Вчера
17:44
Футбол

"Ордабасы" ушел от поражения в матче КПЛ с "Таразом", Жоао Паулу прервал голевую серию
Вчера
15:36
Футбол

"Возникли финансовые проблемы". Экс-наставник "Шахтера" рассказал об уходе из клуба и назвал фаворита КПЛ-2020
Вчера
15:18
Футбол

"Кайсар" и "Окжетпес" сыграли вничью в матче с удалением
Вчера
12:49
Футбол

"Больше не будет таких зарплат, по легионерам вопрос". Ирисметов - о будущем "Ордабасы", Суюмбаеве и Цхададзе
Вчера
11:00
Футбол

Прямая трансляция матча "Тобол" - "Жетысу" и еще двух игр 12-го тура КПЛ
Вчера
07:14
Футбол

"Были настоящими мужиками". Тренер "Шахтера" - о спасении и главной подоплеке в матче с "Кайратом"
1 октября
23:14
Футбол

Боранбаев не хотел меня брать - Исаэл вспомнил о своей игре за "Кайрат"
1 октября
21:02
Футбол

"Кайрат" не сумел победить "Шахтер" в КПЛ, "Астана" отстает на 5 очков
1 октября
20:38
Футбол

Погоня за "Атырау" и шансы "Актобе". В первой лиге близится к завершению первый круг
1 октября
20:16
Футбол

Футболиста "Шахтера" увезли на "скорой помощи" в матче с "Кайратом"
1 октября
19:16
Футбол

"Он не останется при любом раскладе". Экс-игрок "Ордабасы" предрек отставку Цхададзе
1 октября
18:56
Футбол

"Кайрат" заменил вратаря после матча КПЛ с шестью голами
1 октября
18:45
Футбол

Этот матч может стать решающим - Эшуорт о сенсационном поражении от "Каспия" и борьбе за чемпионство с "Кайратом"
1 октября
18:18
Футбол

Эшуорт на выход? "Астана" провалила второй тайм и проиграла худшей команде КПЛ. Теперь "Кайрат" может оторваться
1 октября
17:42
Футбол

"Астана" за три минуты проиграла худшей команде КПЛ и упустила шанс приблизиться к "Кайрату"
1 октября
16:51
Футбол

"За Меркеля надо побороться, Жуков - не потеря". Алиев - о составе сборной Казахстана, новичках и лимите в КПЛ
1 октября
14:51
Футбол

"Он там будет расти". Новичок сборной Казахстана заменит Эсеолу в "Кайрате"?
1 октября
14:12
Футбол

За преимуществом чемпиона. Определена символическая сборная 11-го тура КПЛ
1 октября
13:19
Футбол

"Акжайык" потерял очки в матче с аутсайдером и не смог догнать лидера конференции
1 октября
12:11
Футбол

Гол футболиста "Кайрата" со штрафного в девятку признан лучшим в 11-м туре КПЛ-2020
1 октября
10:11
Футбол

"Астана" потихоньку оживает". Эксперт назвал главное преимущество "Кайрата" перед другими клубами КПЛ
12 июля 2019
18:04
Футбол

"Пацаны подняли на уши все село". Влог с турнира памяти Сегизбаева
14 июня 2019
11:05
Футбол

Видео заседания Судейско-экспертной комиссии КФФ
3 сентября 2018
16:50
Футбол

Видеообзор прощального матча Самата Смакова
22 июля 2018
22:30
Футбол

Видеообзор матча "Ордабасы" - "Кайрат" - 2:1
3 апреля 2018
20:30
Футбол

Голы и финты Еркебулана Сейдахмета в 2018 году
4 марта 2018
16:48
Футбол

Фото с матча Суперкубка Казахстана "Астана" - "Кайрат"
3 августа 2016
18:27
Футбол

В Астане обсудили Стратегию развития футбола Казахстана на 2016-2026 годы
23 сентября 2015
20:58
Футбол

Фоторпепортаж: "Астана" вышла в финал Кубка Казахстана по футболу
1 марта 2015
19:44
Футбол

Фоторепортаж с завоевания "Астаной" Суперкубка Казахстана
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика