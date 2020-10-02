В КФФ прокомментировали возможность проведения матча сборной Казахстана со зрителями

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Угадай и выиграй кепку GGG!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
КПЛ Первая лига Кубок Казахстана
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

В КФФ прокомментировали возможность проведения матча сборной Казахстана со зрителями

Ближайшая домашняя игра пройдет 11 октября в Алматы.

В КФФ прокомментировали возможность проведения матча сборной Казахстана со зрителями
Фото: Reuters©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
3

Директор Департамента национальных сборных команд Казахстанской федерации футбола Кайрат Нурдаулетов в беседе с корреспондентом Vesti.kz прояснил ситуацию относительно возможного присутствия болельщиков на ближайшей игре сборной Казахстана против Албании.

На этой неделе исполнительный комитет УЕФА разрешил допуск 30 процентов зрителей от вместимости стадиона на матчи сборных и еврокубков. Решение было одобрено после успешного тестового матча, который состоялся 24 сентября в рамках Суперкубка УЕФА в Будапеште.

Также отмечается, что встречи УЕФА не могут проводиться со зрителями, если это не разрешено местными властями.

"Касательно болельщиков на матчах сборных, со стороны УЕФА это лишь рекомендация и они подчеркивают, что в каждой стране такой вопрос согласовывается с местными органами. Соответствующее письмо от КФФ мы уже подготовили и в ближайшее время отправим его в межведомственную комиссию.

Если ответ будет положительным, значит мы вернем какую-то часть болельщиков на трибуны, но если будет запрет, мы не можем переступать наши законы.

Конечно, нам и футболистам сборной очень хотелось бы сыграть при поддержке  болельщиков, ведь это совсем другая атмосфера, другие эмоции, но решение зависит не от нас". - заявил Нурдаулетов.

Напомним, в рамках Лиги наций 11 октября сборная Казахстана сыграет домашний матч с Албанией. Матч состоится на Центральном стадионе Алматы, а в ночь на 15 октября казахстанцы проведут гостевую встречу против Беларуси.

Начало учебно-тренировочных сборов казахстанской команды запланировано на 5 октября.

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
КФФ Сборная РК по футболу Лига наций Албания УЕФА

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
20:00
Футбол

"Кайрат" и "Астана" объявили составы на матч КПЛ
Сегодня
17:50
Футбол

Казахстанский футболист вместо российского клуба должен был уехать в Европу
Сегодня
17:18
Футбол

Футболистам "Кайрата" и "Астаны" пообещали двойные премиальные за победу
Сегодня
15:15
Футбол

Жарко Маркович назвал фаворита в матче "Кайрат" - "Астана" и на чемпионство в КПЛ
Сегодня
15:06
Футбол

Команды Кенесова и Оразова не смогли выявить победителя в матче ФНЛ
Сегодня
14:14
Футбол

На кону чемпионство? Прямая трансляция перенесенного матча КПЛ "Кайрат" - "Астана"
Сегодня
13:49
Футбол

В "Кайрате" сделали заявление по поводу высказывания Боранбаева о смене руководства КФФ и ПФЛК
Сегодня
13:14
Футбол

Гол-красавец принес "Атырау" победу над главным конкурентом по первой лиге
Сегодня
12:18
Футбол

Игроки "Барселоны" и "Ювентуса" вызваны в сборную Албании на матч Лиги наций против Казахстана
Вчера
23:51
Футбол

Тренер казахстанского клуба подал в отставку после поражения в чемпионате
Вчера
22:21
Футбол

Казахстанский клуб объявил о расставании с главным тренером
Вчера
20:22
Футбол

Владелец "Кайрата" Боранбаев намерен добиться отставки руководства КФФ и ПФЛК
Вчера
19:04
Футбол

ФК "Арысь" выиграл третий матч в чемпионате и закрепился на третьем месте
Вчера
17:16
Футбол

"Актобе" за 15 минут забил два гола "Алтаю" и вышел на первое место в конференции
Вчера
16:53
Футбол

"Это судьба". Защитник "Астаны" - о приезде в Казахстан, работе с Клоппом и матче с "МЮ"
Вчера
16:25
Футбол

Форвард с опытом игры в России и Европе высказался о победе над "Жетысу"
Вчера
14:57
Футбол

Лучший бомбардир "Астаны" получил вызов в сборную на матчи Лиги наций
Вчера
13:44
Футбол

"Вставай, вас и так 14". Защитник "Тараза" потроллил судейство в матче с "Ордабасы"
Вчера
13:06
Футбол

Сборная Казахстана перед матчами Лиги наций может провести товарищескую встречу с Кыргызстаном
Вчера
11:42
Футбол

Удар от Лава под перекладину и красота от Манзорро. Выбери лучший гол 12-го тура КПЛ-2020
Вчера
07:18
Футбол

Владение мячом, настрой и вера. Почему победа "Каспия" над "Астаной" не совсем сенсация
2 октября
20:48
Футбол

"Тобол" обыграл "Жетысу" в 12-м туре КПЛ и сместил "Ордабасы" с третьего места в чемпионате
2 октября
20:02
Футбол

"Радуюсь успехам Вагнера". Лучший бомбардир КПЛ - о неудобных "Астане" и "Кайрате", бразильской диаспоре и конине
2 октября
19:19
Футбол

Стало известно о состоянии футболиста "Шахтера", потерявшего сознание в матче с "Кайратом"
2 октября
19:00
Футбол

В КФФ прокомментировали возможность проведения матча сборной Казахстана со зрителями
2 октября
17:44
Футбол

"Ордабасы" ушел от поражения в матче КПЛ с "Таразом", Жоао Паулу прервал голевую серию
2 октября
15:36
Футбол

"Возникли финансовые проблемы". Экс-наставник "Шахтера" рассказал об уходе из клуба и назвал фаворита КПЛ-2020
2 октября
15:18
Футбол

"Кайсар" и "Окжетпес" сыграли вничью в матче с удалением
2 октября
12:49
Футбол

"Больше не будет таких зарплат, по легионерам вопрос". Ирисметов - о будущем "Ордабасы", Суюмбаеве и Цхададзе
2 октября
11:00
Футбол

Прямая трансляция матча "Тобол" - "Жетысу" и еще двух игр 12-го тура КПЛ
14 июня 2019
11:05
Футбол

Видео заседания Судейско-экспертной комиссии КФФ
3 сентября 2018
16:50
Футбол

Видеообзор прощального матча Самата Смакова
22 июля 2018
22:30
Футбол

Видеообзор матча "Ордабасы" - "Кайрат" - 2:1
3 апреля 2018
20:30
Футбол

Голы и финты Еркебулана Сейдахмета в 2018 году
5 марта 2018
20:16
Футбол

"Вокруг матча". Суперкубок Казахстана "Астана" - "Кайрат"
4 марта 2018
20:39
Футбол

Видео полного матча за Суперкубок Казахстана "Астана" - "Кайрат"
4 марта 2018
16:48
Футбол

Фото с матча Суперкубка Казахстана "Астана" - "Кайрат"
19 февраля 2018
01:05
Футбол

Еркебулан Сейдахмет в FIFA 18
8 февраля 2018
23:13
Футбол

Как играет капитан юношеских сборных (U-17 и U-19) Динмухамед Кашкен
23 сентября 2015
20:58
Футбол

Фоторпепортаж: "Астана" вышла в финал Кубка Казахстана по футболу
1 марта 2015
19:44
Футбол

Фоторепортаж с завоевания "Астаной" Суперкубка Казахстана
31 октября 2013
02:05
Футбол

Фото с матча "Шахтер" - "Иртыш"
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика