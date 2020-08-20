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"Сложно представить, кто может заменить Билека". Эксперт - о провале "Астаны" в ЛЧ

Мнение от бывшего тренера сборной Казахстана.

"Сложно представить, кто может заменить Билека". Эксперт - о провале "Астаны" в ЛЧ
Михал Билек. Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Заслуженный тренер Казахстана Павел Черепанов в интервью корреспонденту Vesti.kz привел несколько причин, которые по его мнению повлияли на вылет "Астаны" из Лиги чемпионов. При этом специалист отметил, что игроки столичного клуба превосходили по классу соперников из "Динамо-Бреста"

- Павел Петрович, у вас большой тренерский опыт, как можно объяснить столь крупное поражение "Астаны" в Бресте?

- Полагаю, что дело в подготовке к игре и функциональном состоянии команды. Не так давно смотрел контрольный матч "Астаны" против "Шахтера", который столичные футболисты проиграли 0:2. Уже тогда было заметно, что с обороной не все в порядке. Перед игрой обменивался мнениями с футбольными специалистами. Большинство придерживалось мнения, что, скорее всего, "Динамо" пройдет в следующий круг.

Есть несколько объективных причин.

"Астана" давно не играла в матчах, в которых нужно выкладываться в полную силу. Это в первую очередь.

Во-вторых, "Динамо" провело несколько сложных игр в очень плотном календаре чемпионата Беларуси. Но в связи с событиями в стране, один матч был отменен, в результате команда получила паузу в десять дней. Это стало глотком свежего воздуха для "Динамо". Команда восстановилась, футболисты были готовы функционально, что и позволило решить задачу уже в первом тайме.

Третья причина - качество индивидуальных и командных оборонительных действий. Трудно было надеяться, что новичок команды Радакович решит ряд проблем при защите ворот.

- Билек не стал насыщать центр обороны и, как вы уже отметили, выпустил новичка Радаковича. Это сильно повлияло именно на действия защиты?

- Наверное, были серьезные кадровые причины, которые заставили сразу ставить нового защитника в основной состав, тем более на такую ответственную позицию. Если не было альтернативы, может стоило бы играть с тремя центральными защитниками, того же Бейсебекова передвинуть в самую проблемную зону.

- Если брать класс игроков двух команд, "Астана" ведь точно не слабее "Динамо"?

- По качеству состава "Астана" превосходит "Динамо" значительно. Но, во-первых, мифический потенциал не играет на футбольном поле. Во-вторых, этим потенциалом нужно уметь эффективно управлять.

- Как вы думаете, есть вероятность, что "Астана" сменит тренера в ближайшее время?

- На мой взгляд, этого делать не следует. Если после каждого поражения менять наставника, то где найти такое количество тренеров? Да и сложно представить, кто может заменить Билека прямо сейчас.

Отметим, что "Астана" после поражения в Бресте отправилась в Лигу Европы, где пойдет по Пути чемпионов - туда попадают вылетевшие из ЛЧ. Соперник чемпиона Казахстана станет известен 31 августа в ходе жеребьевки, а сам матч пройдет 17 сентября.

 

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Метки:
Астана ФК Билек Михал КПЛ-2020 Лига чемпионов Беларусь Наши в еврокубках Радакович Урош Футбол

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