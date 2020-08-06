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Коронавирус и вылет в ФНЛ. Как Куат пережил худшие полгода в карьере

Но он еще должен сыграть в РПЛ.

Коронавирус и вылет в ФНЛ. Как Куат пережил худшие полгода в карьере
Фото: ФК "Оренбург"©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Один из лидеров сборной Казахстана Исламбек Куат ехал с большими амбициями в чемпионат России, но столкнулся там с чередой разнообразных проблем. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о трудностях казахстанца в "Оренбурге" и почему его история в РПЛ может быть продолжена. 

Переход Куата из "Кайрата" - это, безусловно, заслуживающий большого уважения шаг в карьере игрока. Исламбек не сомневаясь вышел из зоны комфорта, как только ему предоставился такой шанс. 


Изначально "Оренбург" казался нормальным, рабочим вариантом, чтобы закрепиться в РПЛ, в команде хорошо адаптировались иностранцы, что подтверждает пример хорошо знакомого нам Джордже Деспотовича

Никто не предполагал, что буквально за несколько месяцев в клубе поменяется очень многое, начиная с состава (ушел тот же Деспотович) и заканчивая руководством. В российских СМИ говорили откровенно - "Оренбург" просто бросили все и заранее отправили их в ФНЛ. 

Массовое заражение в команде отразилось на результатах и в частности на Куате, который также заболел. То есть хронология карьеры Исламбека в "Оренбурге" получилась просто чудовищной: плохое возобновление сезона весной, карантин длиною в несколько месяцев, смена руководства, коронавирус в команде, уход лучшего бомбардира, технические поражения, собственная болезнь и вылет в ФНЛ. 

Это явно не то, что ожидал Куат от периода в России. Дикое стечение обстоятельств заставило пережить его, возможно, худший этап в своей карьере. Да, все отлично знают, что Куат настоящий спортсмен, с характером, с агрессией на поле, но "Оренбург" стал большим испытанием даже для него.

Немного удивительной оказалась позиция "Кайрата" в отношении Исламбека. В алматинском клубе публично высказались об одном из бывших лидеров коллектива и в этих словах практически не было никакой поддержки. Кайрат Боранбаев и Алексей Шпилевский по сути выразили одну общую мысль: мы не ждем тебя в команде. 

Высока вероятность, что Исламбек все-таки останется в России и будущий сезон должен стать для него совсем другим. Он ехал в РПЛ не для того, чтобы сыграть три матча и вернуться, не для того, чтобы вылететь в ФНЛ и не для того, чтобы бывший клуб начал сомневаться в его полезности. Мы знаем, что Куат всегда предельно мотивирован на поле, а последние события лишь добавляют ему энергии, поэтому вторая попытка в чемпионате России определенно должна произойти.  

 

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Метки:
Куат Исламбек Оренбург ФК Шпилевский Алексей Кайрат ФК Премьер-лига России Боранбаев Кайрат КПЛ-2020 Сборная РК по футболу

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