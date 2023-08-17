Зайнутдинов вылетел в Турцию для подписания контракта с "Бешикташем"

Появились новости по трансферу Бахтиера Зайнутдинова в "Бешикташ". Казахстанский футболист уже попрощался с партнерами по ЦСКА, сообщают Vesti.kz.

По информации турецких источников, Зайнутдинов уже вылетел в Турцию для подписания контракта с новым клубом. Бахтиер прибудет в аэропорт Стамбула в 23.35 по местному времени.

Ранее отмечалось, что Зайнутдинов обойдется стамбульскому клубу в 4,5 миллиона евро, а соглашение будет заключено на 4 года с зарплатой около 1,2 миллиона евро за сезон.

ЦСКА может оформить сумасшедший трансфер на продаже Зайнутдинова

Напомним, 25-летний казахстанец переходил в ЦСКА из "Ростова" в 2020 году, за этот трансфер "армейцы" заплатили два миллиона евро. Также в его карьере были "Астана" и "Тараз". В национальную команду вызывается с 2018 года.

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