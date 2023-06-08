Вызывавшийся в сборную Казахстана футболист неожиданно завершил карьеру

Защитник "Аксу" Руслан Есимов принял решение завершить игровую карьеру, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу павлодарского клуба.
33-летний Есимов присоединился к "Аксу" летом прошлого года. В футболке "красно-синих" провел 20 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Отмечается, что на этом история взаимоотношений Есимова и "Аксу" не закончилась - открылась ее новая глава. Он перешел на тренерскую работу и вошел в штаб футбольного клуба "Экибастуз", который входит в структуру "Аксу".
Есимов - воспитанник экибастузского футбола. В его карьере также были актауский "Каспий", павлодарский "Иртыш", петропавловский "Кызыл-Жар".
Добавим, что в 2019-м Есимов получил вызов в сборную Казахстана на товарищеский матч против Молдовы в рамках УТС в Турции. Но в этой встрече он так и не сыграл.
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