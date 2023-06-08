Вызывавшийся в сборную Казахстана футболист неожиданно завершил карьеру

Защитник "Аксу" Руслан Есимов принял решение завершить игровую карьеру, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу павлодарского клуба.

33-летний Есимов присоединился к "Аксу" летом прошлого года. В футболке "красно-синих" провел 20 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Отмечается, что на этом история взаимоотношений Есимова и "Аксу" не закончилась - открылась ее новая глава. Он перешел на тренерскую работу и вошел в штаб футбольного клуба "Экибастуз", который входит в структуру "Аксу".

Есимов - воспитанник экибастузского футбола. В его карьере также были актауский "Каспий", павлодарский "Иртыш", петропавловский "Кызыл-Жар".

Добавим, что в 2019-м Есимов получил вызов в сборную Казахстана на товарищеский матч против Молдовы в рамках УТС в Турции. Но в этой встрече он так и не сыграл.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Астана 14 10 2 2 18-11 32 2 Ордабасы 12 9 2 1 26-10 29 3 Актобе 12 7 3 2 24-11 24 4 Кызылжар 12 7 1 4 13-8 22 5 Кайрат 12 6 3 3 24-20 21 6 Тобол 12 6 2 4 16-15 20 7 Атырау 12 5 3 4 14-17 18 8 Кайсар 12 5 1 6 15-16 16 9 Жетысу 12 4 1 7 11-19 13 10 Шахтер 12 3 3 6 14-18 12 11 Окжетпес 12 3 2 7 13-15 11 12 Каспий 12 2 4 6 12-20 10 13 Мактаарал 13 3 0 10 11-18 9 14 Аксу Пв 13 2 1 10 11-24 7 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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