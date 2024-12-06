Винисиус решил покинуть "Реал": известны причина и куда он уйдет

Летом 2025 года мадридский "Реал" может лишиться одного из своего лидера - Винисиуса Жуниора. По информации Elgoldigital, бразильский нападающий настроен покинуть "королевский клуб". Основная причина - разочарование в команде после того, как он не получил "Золотой мяч", передают Vesti.kz.

Это решение вызывает интерес у европейских топ-клубов, таких как "Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Юнайтед", а также богатейших команд Саудовской Аравии, готовых выложить крупную сумму за игрока.

Слухи о возможном уходе Винисиуса из "Реала" появляются не впервые. Франсуа Гальярдо, журналист и эксперт по трансферам, утверждает, что бразильский форвард уйдет из "Реала" летом 2025 года.

"Бум! Винисиус больше не будет игроком "Реала" летом 2025 года. Я говорил вам об этом уже давно, но вы все еще не готовы к этой новости. Как всегда, информирую заранее. Ну а если кто-то это отрицает - пусть докажет обратное. Франсуа всегда в курсе! Тсс", - поделился Гальярдо в социальной сети Х.

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Boooom.

Vinicius NO será jugador del Madrid el próximo verano 25.



Os lo voy diciendo dsd haces mucho tiempo y NO estáis preparados para eso.



Como siempre INFORMACIÓN por adelantada.



Fin boom y sino desmientemelo, François al lío 👉 SHHH. — François Gallardo (@F_GallardoTV) December 4, 2024

Это заявление прозвучало еще два года назад, но тогда не нашло подтверждения. Однако теперь журналист уверен: клуб и игрок не смогут договориться, и Винисиус точно покинет Мадрид.

Гальярдо подчеркивает, что у 24-летнего футболиста остается контракт с "Реалом" до 2027 года с отступными в размере 1 миллиард долларов.

Саудовские клубы, по его словам, рассматривали возможность выплатить эту сумму, но, вероятно, новый клуб Винисиуса будет из Европы.

Основные претенденты - "ПСЖ", известный своей склонностью к громким трансферам, и "Манчестер Юнайтед", который хочет усилить атаку звездным игроком.

Сам Винисиус, по информации журналиста Ромена Молины, проявляет большое желание продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Игрок и его близкое окружение весьма заинтересованы в финансовом предложении, поступающем в последние месяцы. В случае если "Реал" согласится продать игрока, клуб получит рекордную сумму в истории футбола. Ранее сообщалось о значительном интересе к бразильскому вингеру со стороны саудовского "Аль-Ахли".

Однако в "Реале" не намерены сдаваться. Руководство клуба во главе с Флорентино Пересом готовит предложение о продлении контракта до 2032 года. Эта инициатива направлена на то, чтобы сохранить Винисиуса в команде, несмотря на давление со стороны других клубов.

Сейчас бразилец восстанавливается после мышечной травмы, полученной 24 ноября. Его текущая статистика впечатляет: в этом сезоне за "Реал" он провел 18 матчей, забил 12 голов и отдал 8 голевых передач. Винисиус остается ключевым игроком команды, но вопрос о его будущем продолжает будоражить фанатов.

По информации журналиста Ромена Молины, опубликованным в соцсетях, Винисиус проявляет большое желание продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Если Винисиус действительно решит покинуть Мадрид, это станет значительным ударом для клуба, который видит в нем лицо своей атаки на ближайшие годы.

Останется ли бразилец на "Сантьяго Бернабеу" или отправится за новыми вызовами в другой клуб, покажет только время. Пока же мадридским фанатам остается надеяться, что талантливый нападающий продолжит радовать их своей игрой.

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